У јабукама се крије састојак за смртоносни отров

16.11.2025
12:06
Случајно сте појели неколико семенки јабуке? Највјероватније нема разлога за бригу. Њихова чврста љуска спречава отпуштање опасних материја, па већина људи неће осјетити никакве посљедице.
Међутим, ако се сјеменке јабуке жваћу, здробе или поједу у великим количинама, могу да постану токсичне и изазову озбиљне здравствене проблеме.
Иако су мале, сјеменке јабуке могу да представљају опасност од гушења. То се посебно односи на малу дјецу и особе које имају потешкоће с гутањем.
Због своје глатке и тврде текстуре, лако могу да заврше у дисајним путевима. Због тога је најсигурније извадити језгро и семенке пре јела, посебно ако јабуку конзумирају деца.
У семенкама јабуке налази се једињење под називом амигдалин, који се разградњом у телу претвара у водиков цијанид, врло токсично једињење.
Гутање цијелих сјеменки обично није опасно јер њихова чврста опна остаје нетакнута и пролази кроз пробавни систем без разградње. Међутим, ако их жваћете, повећава се ризик јер тело може да апсорбује отров.
Симптоми тровања укључују главобољу, мучнину, убрзан рад срца, вртоглавицу, а у тежим случајевима и губитак свијести.
Жвакање већег броја сјеменки може да изазове нелагоду у желуцу, надутост или грчеве. Тврда влакнаста структура отежава пробаву, а ослобађање малих количина цијанида додатно иритира пробавни систем.
Особе које имају пробавне сметње попут упалних болести цријева осјетљивије су на ове учинке.
