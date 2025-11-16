Logo
Large banner

У јабукама се крије састојак за смртоносни отров

Извор:

Индекс

16.11.2025

12:06

Коментари:

0
У јабукама се крије састојак за смртоносни отров
Фото: Pexel/Vincenzo Malagoli

Случајно сте појели неколико семенки јабуке? Највјероватније нема разлога за бригу. Њихова чврста љуска спречава отпуштање опасних материја, па већина људи неће осјетити никакве посљедице.

Међутим, ако се сјеменке јабуке жваћу, здробе или поједу у великим количинама, могу да постану токсичне и изазову озбиљне здравствене проблеме.

Могу изазвати гушење

Иако су мале, сјеменке јабуке могу да представљају опасност од гушења. То се посебно односи на малу дјецу и особе које имају потешкоће с гутањем.

virus korona

Свијет

Свијет страхује од опасног вируса откривеног у Југославији: Поново се шири

Због своје глатке и тврде текстуре, лако могу да заврше у дисајним путевима. Због тога је најсигурније извадити језгро и семенке пре јела, посебно ако јабуку конзумирају деца.

Садрже материју која се у тијелу претвара у отров

У семенкама јабуке налази се једињење под називом амигдалин, који се разградњом у телу претвара у водиков цијанид, врло токсично једињење.

пацови-улице-Краљево

Здравље

Штакор пренио хепатитис на човјека

Гутање цијелих сјеменки обично није опасно јер њихова чврста опна остаје нетакнута и пролази кроз пробавни систем без разградње. Међутим, ако их жваћете, повећава се ризик јер тело може да апсорбује отров.

Симптоми тровања укључују главобољу, мучнину, убрзан рад срца, вртоглавицу, а у тежим случајевима и губитак свијести.

Могу да изазову пробавне сметње

Жвакање већег броја сјеменки може да изазове нелагоду у желуцу, надутост или грчеве. Тврда влакнаста структура отежава пробаву, а ослобађање малих количина цијанида додатно иритира пробавни систем.

Особе које имају пробавне сметње попут упалних болести цријева осјетљивије су на ове учинке.

Подијели:

Тагови:

jabuke

sjemenke

cijanid

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ана Ивановић луповала по кафани

Сцена

Ана Ивановић луповала по кафани

5 ч

0
Новак Ђоковић, српски тенисер на Мастерсу у Шангају

Тенис

Сјајна вијест за Ђоковића пред Аустралијан опен

5 ч

0
Беба новорођенче

Занимљивости

Да ли знате зашто се мушкарцима цијепа мајица кад им се роди дијете

5 ч

0
Зашто дишемо отрове? Стручњаци откривају најгоре загађиваче у БиХ

Друштво

Зашто дишемо отрове? Стручњаци откривају најгоре загађиваче у БиХ

5 ч

0

Више из рубрике

Беба новорођенче

Занимљивости

Да ли знате зашто се мушкарцима цијепа мајица кад им се роди дијете

5 ч

0
Колико би милијарде из серије Бољи живот вриједиле данас?

Занимљивости

Колико би милијарде из серије Бољи живот вриједиле данас?

7 ч

0
Они једу све мање хљеба, да ли је то добро?

Занимљивости

Они једу све мање хљеба, да ли је то добро?

23 ч

0
Побјегло прасе у Бањалуци, шетачи шокирани

Занимљивости

Побјегло прасе у Бањалуци, шетачи шокирани

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

06

НАТО у паници: Путиново оружје "судњег дана" је спремно?

16

57

Додик: Дејтон је био подвала Србима, данас је потпуно девастиран

16

51

Новинари најавили штрајк 28. новембра!

16

50

Пауновић промијенио екипу Србије за меч против Летоније!

16

39

Славна пјевачица завршила на психијатрији": "Потпуно сам се срушила"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner