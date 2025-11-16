Сјајна вијест за Ђоковића пред Аустралијан опен

16.11.2025
11:59
Коментари:0
Иако није играо у Торину на завршном турниру најбољи српски тенисер Новак Ђоковић годину ће завршити као четврти тенисер свијета.
Иако позиција Новаку сада није претјерано важна, оно што је битно и важно јесте да избјегне Карлоса Алкараза и Јаника Синера до полуфинала на гренд слемовима. Управо захваљујући четвртој позицији на листи, Ђоковић је обезбиједио то пред Аустралијан опен, на којем је десет пута био шампион.
Ђоковић ће у понедељак имати 4.830 бодова, а иза ће бити Феликс Оже-Алијасим (4.245) и Тејлор Фриц и Алекс де Минор са по 4.135 бодова. Први гренд слем нове сезоне заказан је за 18. јануар. Иначе, Алкараз и Синер данас играју ново велико финале и то у Торину на завршном турниру сезоне.
