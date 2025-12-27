Logo
Маринада је прошлост, ово воће ће омекшати месо

Извор:

Б92

27.12.2025

17:25

Коментари:

0
Фото: Lukas/Pexels

Многи су се бар једном сусрели са ситуацијом да печена свињетина или јунеће месо остане жилаво и тврдо. Постоји једноставан трик који може решити овај проблем, а то је киви.

Киви садржи посебне ензиме који помажу разградњу везивног ткива у месу, чинећи га знатно мекшим. Да бисте постигли савршену текстуру, довољно је да кришке кивија ставите на месо и оставите га да одстоји неко вријеме прије припреме, слично као код маринирања.

Ако месо припремате у маринади, све урадите као и обично, а сат или два прије печења додајте кришке кивија. Важно је да месо не стоји предуго прекривено кивијем, јер би могло постати превише мекано и распадати се током припреме.

Умјесто кивија, сличан ефекат постиже и ананас, па га можете користити као алтернативу за додатно омекшавање меса. Овај једноставан трик гарантује да ће ваше месо бити сочно, мекано и савршено за све божићне и празничне оброке.

Коментари (0)
