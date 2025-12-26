Овај дио веш машине треба редовно чистити: Веш може да смрди послије прања због њега

Извор:
Унутар бубња постоје дијелови који се могу одврнути и уклонити и пажљиво очистити, иначе могу узроковати да вам веш смрди и послије прања.
Да ли сте га ви икада опрали? Већина људи чисти само филтер, фиоку за детерџент и можда врата, али постоји још неколико мјеста на која треба обратити пажњу. Због њих веш смрди после прања иако сте користили квалитетан детерџент и омекшивач.
Тешко је замислити свакодневни живот без машине за прање веша, зар не? Једноставан за употребу, само ставите прљав веш у бубањ, додајте детерџент и укључите га. Послије тога све ради сама. Али да ли сте се икада запитали шта је потребно машини за прање веша да остане тако ефикасна и добро ради? Морате га одржавати, наравно. Укратко, треба га периодично чистити како би се елиминисали сви непријатни мириси који се могу појавити.
И док већина људи чисти само филтер, фиоку за детерџент и можда врата, постоји још неколико мјеста на која треба обратити пажњу. Унутар бубња постоје дијелови који се могу одврнути и уклонити и такође захтијевају пажљиво чишћење, у супротном могу бити разлог зашто вам веш смрди и послије прања.
Једна инфлуенсерка је на свом Инстаграм профилу подијелила како је то урадила.
Машина за веш је један од најважнијих „помагача“ у нашим кућним пословима, али је често користимо рутински. Тако стављамо прљав веш, додајемо детерџент или омекшивач, укључујемо је и обраћамо пажњу само ако нешто не ради како треба. Међутим, због неких наших поступака, машина за прање веша се лако може оштетити или јој се може скратити животни вијек.
Прије него што ставите одјећу у машину, испразните џепове, затворите рајсфершлусе и закопчајте сва дугмад и копче. Предмети из џепова, новац и метални дијелови могу да оштете врата машине за прање веша, изгребу бубањ или да доведу до квара пумпе за воду.
Вишак детерџента или омекшивача може се накупити у машини за прање веша и оштетити заптивке. Такође, вишак производа може да „зароби” прљавштину у дијеловима машине за прање веша, што ствара савршено окружење за развој буђи.
Машину за прање веша треба чистити најмање једном мјесечно да бисте уклонили детерџент и наслаге прљавштине. Ако живите у влажном подручју или често перете јако запрљан веш, препоручује се да чистите машину за прање веша два пута мјесечно. Поред ових редовних процедура за прање и одржавање машина, потребно је провјерити и основне услове за исправан рад уређаја.
Провјерите цријева за воду иза машине најмање два пута годишње да бисте спријечили цурење. Вода у цријевима је под притиском, што може довести до пуцања цријева, посебно код пластичних или гумених цријева.
