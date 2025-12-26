Logo
Минић: Донаторско вече прилика да заједно покажемо да Српска зна да стане уз оне којима је помоћ најпотребнија

Извор:

АТВ

26.12.2025

12:23

Саво Минић
Фото: АТВ

Акција "С љубављу храбрим срцима" годинама представља симбол хуманости и бриге, каже Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.

- Донаторско вече је прилика да заједно покажемо да Република Српска зна да стане уз оне којима је помоћ најпотребнија. Заједно можемо учинити много. 1411 - написао је Минић на Иксу.

Тагови:

Саво Минић

S ljubavlju hrabrim srcima

