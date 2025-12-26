Минић: Донаторско вече прилика да заједно покажемо да Српска зна да стане уз оне којима је помоћ најпотребнија

Извор:
АТВ
26.12.2025
12:23
Коментари:0
Акција "С љубављу храбрим срцима" годинама представља симбол хуманости и бриге, каже Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
- Донаторско вече је прилика да заједно покажемо да Република Српска зна да стане уз оне којима је помоћ најпотребнија. Заједно можемо учинити много. 1411 - написао је Минић на Иксу.
Акција „С љубављу храбрим срцима“ годинама представља симбол хуманости и бриге.— Саво Минић (@minic_savo) December 26, 2025
Донаторско вече је прилика да заједно покажемо да Република Српска зна да стане уз оне којима је помоћ најпотребнија.
Заједно можемо учинити много.
☎️1️⃣4️⃣1️⃣1️⃣
Република Српска
4 ч3
Република Српска
5 ч5
Република Српска
5 ч0
Република Српска
6 ч1
Најновије
Најчитаније
17
01
16
56
16
55
16
36
16
32
Тренутно на програму