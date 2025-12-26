Трамп и Зеленски у недјељу на Флориди

Извор:
СРНА
26.12.2025
12:04
Амерички предсједник Доналд Трамп састаће се са украјинским предсједник Владимиром Зеленским у својој резиденцији Мар-а-Лаго на Флориди у недјељу, 28. децембра, објавио је портал "Аксиос", позивајући се на неименованог украјинског званичника.
Раније је Зеленски рекао да је постигнут договор о његовом састанку са Трампом у блиској будућности.
Од средине новембра, САД промовишу нови мировни план за Украјину. Руски предсједник Владимир Путин је 2. децембра примио у Кремљу специјалног изасланика САД Стива Виткофа и Трамповог зета Џареда Кушнера.
Посјета америчких представника Русији била је повезана са расправом о америчком мировном плану за Украјину.
Из Кремља је саопштено да је Русија отворена за преговоре и посвећена дискусијама које су вођене у Анкориџу на Аљасци.
