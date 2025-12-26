Logo
Large banner

Трамп и Зеленски у недјељу на Флориди

Извор:

СРНА

26.12.2025

12:04

Коментари:

0
Трамп и Зеленски у недјељу на Флориди

Амерички предсједник Доналд Трамп састаће се са украјинским предсједник Владимиром Зеленским у својој резиденцији Мар-а-Лаго на Флориди у недјељу, 28. децембра, објавио је портал "Аксиос", позивајући се на неименованог украјинског званичника.

Раније је Зеленски рекао да је постигнут договор о његовом састанку са Трампом у блиској будућности.

Од средине новембра, САД промовишу нови мировни план за Украјину. Руски предсједник Владимир Путин је 2. децембра примио у Кремљу специјалног изасланика САД Стива Виткофа и Трамповог зета Џареда Кушнера.

С љубављу храбрим срцима

Друштво

"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 38.429 пута

Посјета америчких представника Русији била је повезана са расправом о америчком мировном плану за Украјину.

Из Кремља је саопштено да је Русија отворена за преговоре и посвећена дискусијама које су вођене у Анкориџу на Аљасци.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Володимир Зеленски

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 38.429 пута

Друштво

"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 38.429 пута

5 ч

0
Елвир Чустовић

Хроника

Пријетње тероризмом: Чустовић склопио споразум, па од њега одустао

5 ч

1
policija Srbija

Хроника

Испливали детаљи језивог убиства у Врбасу

5 ч

0
Почиње исплата корисницима - у сусрет новогодишњим и божићним празницима

Друштво

Почиње исплата корисницима - у сусрет новогодишњим и божићним празницима

5 ч

0

Више из рубрике

Срећни добитник на лутрији промашио све бројеве

Свијет

Срећни добитник на лутрији промашио све бројеве

5 ч

0
Родитељи покушали продати бебу за шест лименки пива

Свијет

Родитељи покушали продати бебу за шест лименки пива

5 ч

0
Колико Руса вјерује Путину?

Свијет

Колико Руса вјерује Путину?

5 ч

0
Штампарије фалсификовале више од 50.000 докумената, ''зарадиле'' 27,9 милиона евра

Свијет

Штампарије фалсификовале више од 50.000 докумената, ''зарадиле'' 27,9 милиона евра

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

01

Извинио се због исмијавања српске породице која је за славу имала рибу и погачу, огласио се и европарламентарац

16

56

Ово је најгора врста меса: Препуна холестерола и штетна за срце

16

55

"Тајван је црвена линија": Кина уводи строге санкције америчким дивовима

16

36

Додик поводом донаторске вечери: Да будемо уз оне који се боре, да им дамо вјеру да нису сами

16

32

Наручила божићни вијенац преко интернета, стигло урнебесно изненађење

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner