Пријетње тероризмом: Чустовић склопио споразум, па од њега одустао

Аутор:Огњен Матавуљ
26.12.2025
12:02
Коментари:1
Елвир Чустовић (48), оптужени за пријетње тероризмом у Републици Српској, склопио је споразум о признању кривице којим је пристао да буде осуђен на двије године затвора и мјеру обавезног лијечења у психијатријској установи затвореног типа.
У споразуму је наведено да ће лијечење трајати 18 мјесеци, али судско вијеће Окружног суда у Бањалуци је навело да то не може прихватити, уз појашњење да рок трајања лијечења могу одредити само љекари.
Предсједник судског вијећа Синиша Марковић оптуженом је појаснио да суд не може одредити дужину боравка у болници и да то зависи од исхода лијечења и процјене љекара. Они о томе обавјештавају суд који потом доноси рјешење да ли је оптуженог и даље потребно држати у болници или не. То значи да лијечење може трајати краће, али и знатно дуже од 18 мјесеци. Чустовић је због тога одустао од споразума.
”То би за мене била доживотна казна... Не могу се сложити с тим да у болници будем вјечно”, рекао је Чустовић.
Марковић је појаснио да то није казна, већ безбједносна мјера. Чустовићу је оставио додатно вријеме да размисли и да се посавјетује са браниоцем Зораном Јошићем. Рочиште је потом прекинуто и наставиће се 23. јануара.
Осим по питању трајања лијечења, суд је претходно тражио од републичког тужиоца Драгице Глушац да и чињенични опис оптужнице измјени на начин да се у диспозитиву наведе да је дјело почињено у стању битно смањене урачунљивости, како је то наведено у налазу тима вјештака који је приложен уз оптужницу. Упитана зашто је мјеру ограничила на 18 мјесеци, Глушчева је навела да су такву процјену дали љекари.
Током обраћања суду Чустовић је навео да се каје због свега. Истакао је да је споразум закључио свјесно и добровољно и да га је на то ”наговорила његова савјест”. Појаснио је да болује од ПТСП-а и да у то вријеме није био при себи, показујући прстом, према глави.
”Нисам био свјестан својих поступака. Био сам напушен”, рекао је Чустовић наводећи да је тада ”пушио 38 грама траве”.
Подсјетимо, Чустовићу се кроз осам тачака оптужнице на терет ставља да је у периоду од 21. децембра 2024. до 16. јануара ове године из Сједињених Америчких држава више пута телефоном позивао различите институције у Републици Српској и пријетио званичницима изазивајући панику.
Први позиви стигли су 21. децембра 2024. године Полицијској станици Гацко, гдје је Чустовић пријетио убиством полицијских службеника и командира станице, те најавио напад на цијелу станицу. У својим пријетњама спомињао је да је „дио Зукине јединице“ и да је ликвидирао многе непријатеље.
Два дана касније телефоном је пријетио полицијским службеницима ПУ Требиње, тврдећи да ће ”побити све и започети рат у БиХ”.
У јануару пријетње је усмјерио према Републичком јавном тужилаштву, Кабинету министра правде, Административној служби Града Бањалука, Кабинету Предсједника Владе РС, Полицијској станици Невесиње и Фоча/Ново Горажде.
У свим позивима Чустовић је износио шокантне пријетње смрћу званичницима и њиховим породицама, најављивао нападе експлозивом, паљење зграда и ликвидације, те тврдио да је ”спреман са дијаспором да покрене борбу”.
