Тешка несрећа у Србији, страхује се да има мртвих

Извор:

Телеграф

26.12.2025

10:58

Коментари:

0
Фото: АТВ

Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас на путу од Ковина ка Смедереву, а страхује се да има смртно страдалих.

Према првим информацијама, несрећа се догодила из за сада непознатих разлога, а учествовала су два путничка возила.

Полиција је на лицу мјеста и врши увиђај док се стварају колоне.

