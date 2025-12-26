Тешка несрећа у Србији, страхује се да има мртвих

Извор:
Телеграф
26.12.2025
10:58
Коментари:0
Тешка саобраћајна несрећа догодила се данас на путу од Ковина ка Смедереву, а страхује се да има смртно страдалих.
Према првим информацијама, несрећа се догодила из за сада непознатих разлога, а учествовала су два путничка возила.
Хроника
''Бићеш моја, макар те не било'': Оптужен за насиље над малољетном кћерком
Полиција је на лицу мјеста и врши увиђај док се стварају колоне.
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Најновије
Најчитаније
12
09
12
04
12
02
12
02
12
01
Тренутно на програму