Појачана фреквенција возила на ГП Градина и Градишка

Извор:
АТВ
26.12.2025
10:48
Коментари:0
На граничним прелазима Градишка и Градина појачана је фреквенција возила на улазу у БиХ, док на осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Због регистрације путника по новом систему уласка и изласка у земље Европске уније (EES, Entry/Exit System), могу се очекивати дужа задржавања на граничним прелазима.
Друштво
За два дана прикупљено 60.000 КМ за кућу самохране мајке
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.
Од 2.12.2025. године гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила.
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.
Бања Лука
1 ч0
Регион
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
12
04
12
02
12
02
12
01
11
56
Тренутно на програму