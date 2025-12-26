Logo
Појачана фреквенција возила на ГП Градина и Градишка

Извор:

АТВ

26.12.2025

10:48

Гужва на граничом прелазу Градишка
Фото: АМС РС

На граничним прелазима Градишка и Градина појачана је фреквенција возила на улазу у БиХ, док на осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Због регистрације путника по новом систему уласка и изласка у земље Европске уније (EES, Entry/Exit System), могу се очекивати дужа задржавања на граничним прелазима.

Зинајда Шекић

Друштво

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.

Од 2.12.2025. године гранични прелаз Каракај је отворен за све категорије возила.

На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.

Гранични прелаз

АМС РС

