Возио са 3,67 промила без возачке и регистарских таблица

26.12.2025
10:42
Коментари:0
Полиција је у мјесту Доња Обријеж, код Пакраца, привела 36-годишњег мушкарца који је са 3,67 промила алкохола у крви возио аутомобил без регистарских таблица и без возачке дозволе.
Из Полицијске управе пожешко-славонске наводе да се инцидент десио јутрос око 2.00 часа.
Алкотестирањем је утврђено да је имао 3,67 промила алкохола у организму, а додатном провјером установљено је да је возилом управљао у вријеме док му је возачка дозвола укинута и одузета. Уз то, аутомобил којим је управљао био је нерегистрован и неосигуран.
Свијет
Штампарије фалсификовале више од 50.000 докумената, ''зарадиле'' 27,9 милиона евра
Полиција је утврдила да возач код себе није имао лична документа нити било који други документ којим би се могао провјерити његов идентитет.
Због високог степена алкохолисаности смјештен је у посебну просторију полиције до отрежњења.
Регион
4 ч0
Регион
13 ч0
Регион
17 ч0
Регион
21 ч0
Најновије
Најчитаније
12
09
12
04
12
02
12
02
12
01
Тренутно на програму