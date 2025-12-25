Снијег ломио стабла у Хрватској: Више од 24.000 кућа католички Божић дочекало без струје

25.12.2025
18:14
Коментари:0
Дио Загорја католички Божић је дочекао без струје. Због великих количина снијега, који је ломио дрвеће и бандере, становници у околини Стубичких Топлица остали су без електричне енергије, уз повремена укључења, још на Бадње вече, али и на сам Божић.
Неки су током дана поново добили струју, али је дио становника и даље остао одсјечен. Начелник општине замолио је грађане за стрпљење.
"Најгоре је у Стрмцу Стубичком и Пиплима, гдје су становници без струје од јуче, од пола три. Остала насеља углавном имају струју, неки дјелимично имају, неки дјелимично немају, али већина ипак има напајање2", рекао је Јосип Бељак, начелник општине Стубичке Топлице
"Сналазимо се како знамо, свијетлимо мобилним телефонима, ко има пећ на дрва њему је добро, ко нема, не знам како…", рекао је Антон.
Србија
РХМЗ Србије издао упозорење: У овим градовима температура испод нуле, снијег нападао и до 40 cm
Из ХЕП-а поручују да раде свим расположивим снагама на санацији штете и прекида у снабдијевању и надају се да ће ускоро сви који још немају струју добити електричну енергију.
Навели су и колико је домаћинстава остало без струје.
"На нашем подручју чак 24 хиљаде. Тренутно су све расположиве екипе на терену и потребно нам је још мало да свима успоставимо струју. Могуће је да ће већ за сат времена струја бити враћена свим корисницима мреже", рекао је Роман Грегуровић, директор ХЕП Оператора дистрибутивног система Електре Забок.
Регион
6 ч0
Регион
8 ч0
Регион
9 ч0
Регион
10 ч0
Најновије
Најчитаније
20
39
20
37
20
36
20
27
20
20
Тренутно на програму