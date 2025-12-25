Logo
Large banner

Снијег ломио стабла у Хрватској: Више од 24.000 кућа католички Божић дочекало без струје

25.12.2025

18:14

Коментари:

0
Снијег ломио стабла у Хрватској: Више од 24.000 кућа католички Божић дочекало без струје
Фото: Срна

Дио Загорја католички Божић је дочекао без струје. Због великих количина снијега, који је ломио дрвеће и бандере, становници у околини Стубичких Топлица остали су без електричне енергије, уз повремена укључења, још на Бадње вече, али и на сам Божић.

Неки су током дана поново добили струју, али је дио становника и даље остао одсјечен. Начелник општине замолио је грађане за стрпљење.

"Најгоре је у Стрмцу Стубичком и Пиплима, гдје су становници без струје од јуче, од пола три. Остала насеља углавном имају струју, неки дјелимично имају, неки дјелимично немају, али већина ипак има напајање2", рекао је Јосип Бељак, начелник општине Стубичке Топлице

"Сналазимо се како знамо, свијетлимо мобилним телефонима, ко има пећ на дрва њему је добро, ко нема, не знам како…", рекао је Антон.

Снијег

Србија

РХМЗ Србије издао упозорење: У овим градовима температура испод нуле, снијег нападао и до 40 cm

Из ХЕП-а поручују да раде свим расположивим снагама на санацији штете и прекида у снабдијевању и надају се да ће ускоро сви који још немају струју добити електричну енергију.

Навели су и колико је домаћинстава остало без струје.

"На нашем подручју чак 24 хиљаде. Тренутно су све расположиве екипе на терену и потребно нам је још мало да свима успоставимо струју. Могуће је да ће већ за сат времена струја бити враћена свим корисницима мреже", рекао је Роман Грегуровић, директор ХЕП Оператора дистрибутивног система Електре Забок.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Снијег

padavine

Хрватска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Срушила се позорница за адвент у Хрватској

Регион

Од тежине снијега се срушила позорница постављена за адвент

10 ч

0
Снијег и лед са степеништа нестају у трену уз састојке које сви имамо у кући

Савјети

Снијег и лед са степеништа нестају у трену уз састојке које сви имамо у кући

1 д

0
Путујете кроз Словенију - издато је важно упозорење

Регион

Путујете кроз Словенију - издато је важно упозорење

1 д

0
Интервенције због снијега: Возачима упућен апел

Бања Лука

Интервенције због снијега: Возачима упућен апел

1 д

0

Више из рубрике

Регион на ногама: Полиција тражи осумњиченог за покушај убиства

Регион

Регион на ногама: Полиција тражи осумњиченог за покушај убиства

6 ч

0
Мушкарац (52) ударио у стуб, па слетио у провалију: Погинуо на лицу мјеста

Регион

Мушкарац (52) ударио у стуб, па слетио у провалију: Погинуо на лицу мјеста

8 ч

0
Бившем шефу црногорске полиције и у поновљеном поступку три године и осам мјесеци затвора

Регион

Бившем шефу црногорске полиције и у поновљеном поступку три године и осам мјесеци затвора

9 ч

0
Срушила се позорница за адвент у Хрватској

Регион

Од тежине снијега се срушила позорница постављена за адвент

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

39

Украјинци дезертирају: Предала се цијела бригада

20

37

Километарске гужве на границама: На овом граничном прелазу се чека и до 4 сата

20

36

Дотакао је дно: Глумац снимљен како бауља улицама и моли за дрогу

20

27

У порасту ниво ријека, издат црвени метеоаларм на подручју Болоње

20

20

Израелци тврде да су убили високорангираног команданта иранских Кудс снага, објавили и снимак напада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner