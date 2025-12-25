Logo
Мушкарац (52) ударио у стуб, па слетио у провалију: Погинуо на лицу мјеста

Извор:

Телеграф

25.12.2025

11:53

Мушкарац (52) ударио у стуб, па слетио у провалију: Погинуо на лицу мјеста

Мушкарац (52) страдао је у стравичној саобраћајној несрећи која се у сриједу послијеподне догодила у Карловцу у Хрватској.

Како су навели из полиције, несрећа се догодила око 15.12 часова на државном путу Д1.

До несреће је, како наводе, дошло приликом престројавања.

"Теретним аутомобилом карловачких регистарских ознака управљао је мушкарац (52) који се кретао Прилазом Већеслава Хољевца од смјера Улице краља Томислава у смјеру Улице Анте Старчевића. Приликом престројавања је из лијеве у десну коловозну траку, због неприлагођене брзине, изгубио је контролу над возилом и у заношењу возилом је слетио удесно ван коловоза и ударио у метални стуб расвјета, а је затим слетио низ земљану стрмину која је четири метра нижа од нивоа коловоза, након чега је ударио у металну панел ограду", истичу из полиције.

Како наводе, несрећном човјеку није било помоћи.

"Током увиђаја је утврђено да није користио сигурносни појас. Надлежном државном тужилаштву биће прослијеђен извјештај", додају у карловачкој полицији.

Тагови:

Хрватска

Саобраћајна несрећа

погинуо мушкарац

