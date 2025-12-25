За викенд појачана контрола саобраћаја у Херцеговини

Извор:
АТВ
25.12.2025
11:35
Коментари:0
Полицијска управа Требиње ће од сутра до недјеље, 28. децембра, реализовати регионалну акцију појачане контроле у саобраћају са акцентом на контролу возача који управљају возилима под дејством алкохола, дроге или психоактивних лијекова.
Из полиције су напоменули да је вожња под дејством алкохола један од најчешћих узрока саобраћајних незгода.
Занимљивости
За три знака хороскопа долази смак свијета крајем децембра
"Алкохол успорава реакцију код возача, смањује концентрацију, возачи лоше процјене одстојање и ризик, а смањује се и видно поље и координација покрета и рефлекса", саопштено је из Полицијске управе Требиње.
Из ове управе су подсјетили да је 9. децембра почела превентивна кампања "Лако је алкохол одбити", чији је циљ подизање нивоа безбједности у саобраћају.
Република Српска
Минић са представницима Удружења хирурга: Српска има висок ниво здравствених услуга
С обзиром на предстојеће славе и празничне дане, Полицијска управа Требиње апелује да се сви учесници у саобраћају придржавају прописа.
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д2
Градови и општине
2 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму