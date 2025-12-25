Logo
За викенд појачана контрола саобраћаја у Херцеговини

Извор:

АТВ

25.12.2025

11:35

Коментари:

0
За викенд појачана контрола саобраћаја у Херцеговини
Фото: АТВ

Полицијска управа Требиње ће од сутра до недјеље, 28. децембра, реализовати регионалну акцију појачане контроле у саобраћају са акцентом на контролу возача који управљају возилима под дејством алкохола, дроге или психоактивних лијекова.

Из полиције су напоменули да је вожња под дејством алкохола један од најчешћих узрока саобраћајних незгода.

Horoskop

Занимљивости

За три знака хороскопа долази смак свијета крајем децембра

"Алкохол успорава реакцију код возача, смањује концентрацију, возачи лоше процјене одстојање и ризик, а смањује се и видно поље и координација покрета и рефлекса", саопштено је из Полицијске управе Требиње.

Из ове управе су подсјетили да је 9. децембра почела превентивна кампања "Лако је алкохол одбити", чији је циљ подизање нивоа безбједности у саобраћају.

Минић са Удружењем хирурга

Република Српска

Минић са представницима Удружења хирурга: Српска има висок ниво здравствених услуга

С обзиром на предстојеће славе и празничне дане, Полицијска управа Требиње апелује да се сви учесници у саобраћају придржавају прописа.

Тагови:

kontrola saobraćaja

Hercegovina

ПУ Требиње

Коментари (0)
