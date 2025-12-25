Logo
Хеликоптер МУП-а дежура на Јахорини

25.12.2025

11:16

Фото: Уступљена фотографија

У складу са Закључком Владе Републике Српске који се односи на активности у вези обезбјеђења зимске сезоне, од петка, 26. децембра ове године на Јахорини ће у наредном периоду бити стациониран један хеликоптер Управе за ваздухопловство за потребе хитног превоза повријеђених лица до здравствених установа, са оба скијалишта којима управља Олимпијски центар "Јахорина".

Како би сви спремно и адекватно реаговали у наведеним ситуацијама, Управа за ваздухопловство је у Центру за обуку у Залужанима организовала радионицу и радни састанак на тему "Подршка хеликоптерским операцијама".

Циљ радионице, у чијем раду су учествовали представници Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске, Универзитетског клиничког центра Републике Српске, Горске службе спасавања Републике Српске (центри Јахорина, Фоча, Бијељина и Бања Лука), Специјалне антитерористичке јединице, Центра за обуку и Републичке управе цивилне заштите, био је унапређење међусобне сарадње, размјена искустава и јачање капацитета свих субјеката укључених у хеликоптерске операције кроз заједничку обуку и координисано дјеловање.

Полиција ФБиХ

Хроника

Акција МУП-а у овом дијелу БиХ: Пронађено 14 килограма дроге

Учесницима су представљене врсте хеликоптерских операција, историја и статистика њихове примјене, правни оквири, као и расположива опрема – медицинска, спасилачка, алпинистичка, а посебан акценат стављен је на планиране обуке у 2026. години.

