Logo
Large banner

Ако оштетите ауто на лошем асфалту, само један папир вас дијели од исплате штете

Аутор:

17.03.2026

Коментари:

0
Аутомобил Волво
Фото: Pixabay

Ако вам рупа на цести оштети аутомобил, не морате одмах помислити да је поправка искључиво ваш трошак.

У одређеним случајевима, одговорни за одржавање цеста морају надокнадити штету, али је неопходно приложити доказе.

До већих оштећења на коловозу долази углавном у прољеће, нарочито након јаких и дуготрајних зима. Возачи често мисле да су сами криви ако оштете гуму, фелгу или вјешање при налету на рупу. Међутим, у одређеним ситуацијама могу тражити накнаду штете од онога ко управља цестом.

Оштећења на коловозу настала због дотрајалог асфалта, лошег одржавања или необиљежених радова, као и уништени успоривачи саобраћаја (тзв. лежећи полицајци), чест су узрок кварова на возилима, а могу довести и до саобраћајних несрећа.

Кључни кораци за наплату штете:

Како бисте осигурали накнаду, важно је предузети сљедеће кораке:

  • Полицијски записник: Прво и најважније, штету пријавите надлежној полицијској станици. Овај записник је чврст доказ који се прилаже уз одштетни захтјев.
  • Фотографисање: Обавезно фотографишите мјесто несреће и оштећења на аутомобилу.
  • Прикупите податке: Важно је имати тачну локацију, вријеме инцидента и податке о евентуалним свједоцима.
  • Процјена штете: Власник возила треба да се обрати свом осигуравајућем друштву. Процјенитељ ће тада пописати оштећења и фотографисати возило. Такође, можете ангажовати и саобраћајног вјештака за стручни извид.

Након тога, одштетни захтјев се подноси управнику цесте на којој је штета настала.

Уколико управник цесте одбије исплату, грађани могу поднијети приговор, покушати мирно рјешење са осигуравачем или покренути судски поступак за накнаду штете, преноси Дневник.хр.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

odšteta

Аутомобил

putevi

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner