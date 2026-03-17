Ако оштетите ауто на лошем асфалту, само један папир вас дијели од исплате штете

Аутор:АТВ
17.03.2026
07:44
Коментари:0
Ако вам рупа на цести оштети аутомобил, не морате одмах помислити да је поправка искључиво ваш трошак.
У одређеним случајевима, одговорни за одржавање цеста морају надокнадити штету, али је неопходно приложити доказе.
До већих оштећења на коловозу долази углавном у прољеће, нарочито након јаких и дуготрајних зима. Возачи често мисле да су сами криви ако оштете гуму, фелгу или вјешање при налету на рупу. Међутим, у одређеним ситуацијама могу тражити накнаду штете од онога ко управља цестом.
Оштећења на коловозу настала због дотрајалог асфалта, лошег одржавања или необиљежених радова, као и уништени успоривачи саобраћаја (тзв. лежећи полицајци), чест су узрок кварова на возилима, а могу довести и до саобраћајних несрећа.
Како бисте осигурали накнаду, важно је предузети сљедеће кораке:
Након тога, одштетни захтјев се подноси управнику цесте на којој је штета настала.
Уколико управник цесте одбије исплату, грађани могу поднијети приговор, покушати мирно рјешење са осигуравачем или покренути судски поступак за накнаду штете, преноси Дневник.хр.
