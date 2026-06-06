МОЛ добио одобрење од ОФАЦ-а за наставак преговора о куповини НИС-а до 16. јуна

Аутор:АТВ
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Мађарска компанија МОЛ добила је званичну лиценцу од Канцеларије за контролу стране имовине Министарства финансија САД (ОФАЦ) за наставак преговора о куповини руског већинског удјела у Нафтној индустрији Србије а.д. (НИС) до 16. јуна, објавио је МОЛ на Будимпештанској берзи.
Како се наводи, након продужења лиценце одобреног 22. маја, преговори су значајно напредовали и тренутно додатно продужење лиценце омогућава финализацију трансакционе документације.
(Танјуг)
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