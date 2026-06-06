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СПЦ: Часном појасу поклонило се у Србији више од 1.1 милиона вјерника

Аутор:

АТВ
06.06.2026 19:00

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Појас Пресвете Богородице
Фото: TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Појасу Пресвете Богородице у Србији се поклонило више од 1.100.000 људи, саопштила је данас Српска провославна црква (СПЦ).

- Од доласка Часног Појаса Пресвете Богородице у београдску Вазнесењску цркву уочи Спасовдана, а затим од Спасовдана и у храм Светог Саве на Врачару, Часном Појасу Пресвете Богородице се поклонило преко 1.100.000 људи - наводи се у саопштењу СПЦ.

Дејан Петровић

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Патријарх српски Порфирије служио је данас молебан у Храму Светог Саве, заједно са игуманом манастира Ватопед архимандритом Јефремом, након чега је, око 14.45 сати, почео испраћај Часног појаса Пресвете Богородице ка аеродрому, одакле је авионом враћен у Ватопед на Светој Гори.

Свечани испраћај је организован уз највише црквене и државне почасти уз учешће Гарде Војске Србије, оркестра Министарства унутрашњих послова, фолклорних друштава, хорова, богослова и других.

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У Храму Светог Саве јутрос је патријарх српски Порфирије у присуству великог броја вјерника служио литургију поводом испраћаја Часног појаса Пресвете Богородице. Због великог интересовања вјерника боравак Часног појаса у Београду продужен је два пута на иницијативу патријарха Порфирија.

Часни појас је у Спасовданској литији пронијет београдским улицама.

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Подијели:

Тагови :

Појас Пресвете Богородице

СПЦ

Патријарх Порфирије

православље

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