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Настављена ''епидемија'' вожње у контра смјеру: Нови језив снимак са ауто-пута

Аутор:

АТВ
06.06.2026 18:50

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Аутомобил вози у контра смјеру на ауто-путу у Србији.
Фото: 192_rs/Instagram/Screenshot

На ауто-путу Београд - Ниш данас је код искључења за Врчин забиљежен нови случај вожње у контрасмјеру. Наставила се "епидемија" вожње у контра смјеру овог прољећа иако су постављена два велика саобраћајна знака на којима пише да је у питању погрешан смјер и да туда возачи из супротне коловозне траке не треба да иду.

Није јасно како се догодио овај инцидент. Снимак је објавила "Инстаграм" страница "192_рс" на ком се види црни аутомобил који мили након што је схватио да је ушао у контрасмјер.

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У коментару испод објаве је један корисник написао да су радови у току на искључењу код Ниша и Врчина и да је то можда збунило возача са снимка који је ушао у контрасмјер.

Свакако су јасно видљива два велика саобраћајна знака са упозорењем да је тај дио пута у супротном смјеру, али је возач ипак некако туда прошао.

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Судећи по снимку, није се догодио судар. Није познато да ли је случај пријављен полицији, пише Мондо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ауто-пут

вожња у контра смјеру

Србија

Аутомобил

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