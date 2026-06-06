Настављена ''епидемија'' вожње у контра смјеру: Нови језив снимак са ауто-пута

Аутор:АТВ
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На ауто-путу Београд - Ниш данас је код искључења за Врчин забиљежен нови случај вожње у контрасмјеру. Наставила се "епидемија" вожње у контра смјеру овог прољећа иако су постављена два велика саобраћајна знака на којима пише да је у питању погрешан смјер и да туда возачи из супротне коловозне траке не треба да иду.
Није јасно како се догодио овај инцидент. Снимак је објавила "Инстаграм" страница "192_рс" на ком се види црни аутомобил који мили након што је схватио да је ушао у контрасмјер.
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У коментару испод објаве је један корисник написао да су радови у току на искључењу код Ниша и Врчина и да је то можда збунило возача са снимка који је ушао у контрасмјер.
Свакако су јасно видљива два велика саобраћајна знака са упозорењем да је тај дио пута у супротном смјеру, али је возач ипак некако туда прошао.
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Судећи по снимку, није се догодио судар. Није познато да ли је случај пријављен полицији, пише Мондо.
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