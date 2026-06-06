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РиТе Гацко: Повријеђени радник хеликоптером превезен на у УКЦ

Аутор:

АТВ
06.06.2026 17:34

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Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.
Фото: АТВ

Младић који је тешко повријеђен у Руднику и Термоелектрани Гацко из Болнице Требиње пребачен је на даље лијечење у Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци, потврђено је за АТВ из Болнице Требиње.

Према незваничним информацијама, младић је пао са велике висине током рада у РиТЕ Гацко.

“Пацијент је примљен у Болницу Требиње. Није животно угрожен, али су повреде озбиљне. Једна операција је урађена у Болници Требиње, након чега је хеликоптером МУП-а Републике Српске пребачен на даље лијечење у УКЦ Републике Српске”, рекла је за АТВ Тања Новарлић, начелница Одјељења интензивне његе Болнице Требиње.

Из Дома здравља у Гацку потврдили су за АТВ да је младић задобио тешке тјелесне повреде, укључујући отворени прелом зглоба кољена, мултифрагментарну фрактуру бутне кости друге ноге, прелом скочног зглоба.

АТВ незванично сазнаје да је младић није из Гацка.

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Тагови :

УКЦ Републике Српске

РиТЕ Гацко

Повријеђен радник

здравствено стање

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