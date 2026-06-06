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Стевандић са српским патријархом и игуманом манастира Ватопед

Аутор:

АТВ
06.06.2026 15:31

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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић Београду са Његовом светошћу патријархом српским Порфиријем и игуманом манастира Ватопед архимандритом Јефремом.
Фото: Printscreen/X/nenad_stevandic

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић данас је у Београду разговарао са Његовом светошћу патријархом српским Порфиријем и игуманом манастира Ватопед архимандритом Јефремом.

Стевандић је данас присуствовао испраћају Појаса Мајке Божије којем се, према ријечима игумана светогорског манастира, поклонило више од милион људи.

"Храм Светог Саве и наш народ су планетарни свјетионик добра. Слава Богу", навео је Стевандић на Иксу.

Из Храма на Врачару данас је испраћен Појас Мајке Божије који је у српској пријестоници боравио од Спасовдана и којем су се ријеке људи поклониле како би тражиле благослов Пресвете Богородице.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Ненад Стевандић

Појас Пресвете Богородице

Београд

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