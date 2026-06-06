Стевандић са српским патријархом и игуманом манастира Ватопед

Аутор:АТВ
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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић данас је у Београду разговарао са Његовом светошћу патријархом српским Порфиријем и игуманом манастира Ватопед архимандритом Јефремом.
Стевандић је данас присуствовао испраћају Појаса Мајке Божије којем се, према ријечима игумана светогорског манастира, поклонило више од милион људи.
По испраћају појаса пресвете богородице, коме се званично поклонило преко милион вјерника, разговарао сам са његовом светости патријархом српским Порфиријем и игуманом манастира Ватопед архимандритом Јефремом.Храм Св.Саве и наша народ су — Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) June 6, 2026
планетарни свјетионик добра.
Слава богу. pic.twitter.com/x5kY98mHmn
"Храм Светог Саве и наш народ су планетарни свјетионик добра. Слава Богу", навео је Стевандић на Иксу.
Из Храма на Врачару данас је испраћен Појас Мајке Божије који је у српској пријестоници боравио од Спасовдана и којем су се ријеке људи поклониле како би тражиле благослов Пресвете Богородице.
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