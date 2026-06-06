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Љубојевић за АТВ: Сносим сву одговорност, нисам обратила пажњу

Аутор:

АТВ
06.06.2026 12:34

Коментари:

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Љубојевић за АТВ: Сносим сву одговорност, нисам обратила пажњу
Фото: ATV

Сносим сву одговорност, нисам обратила пажњу, погледала сам у телефон и то се догодило, рекла је Ања Љубојевић, потпредсједник Народне скупштине Републике Српске која је синоћ доживјела саобраћајну незгоду у Трну код Лакташа.

Она је збринута на УКЦ-у Српске и пребачена је у дневну болницу.

"Била сам на фешти, попила сам пар пића, али сам била довољно свјесна да би управљала возилом. Свог возача сам ослободила смјене, погледала у телефон, мокар коловоз...", каже Љубојевић.

Више пута је поновила да се пита зашто је уопште жива.

"Из аута сам сама изашла. Драго ми је што никога нисам повриједила, јер са тим не би могла да живим", рекла је Љубојевић.

Она каже да ће сносити и сву одговорност за насталу материјалну штету.

Подсјећамо, потпредсједница Народне скупштине Републике Српске Ања Љубојевић имала је ноћас саобраћајну незгоду у Трну код Лакташа.

anja ljubojevic

Хроника

Ања Љубојевић доживјела саобраћајну незгоду!

Незгода се догодила око 4 часа код надвожњака у изградњи, а њој су на УКЦ-у Републике Српске констатоване лакше тјелесне повреде.

На терен је изашла и полиција која је обавила увиђај.

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"Полицијски службеници ПУ Бањалука извршили су увиђај на лицу мјеста саобраћајне незгоде која се догодила јутрос око 04 часа на путу резервисаном са саобраћај моторних возила у мјесту Трну. У незгоди је учествовало путничко возило марке "Ауди". Једно лице задобило лаке тјелесне повреде", речено је за АТВ из ПУ Бањалука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ања Љубојевић

Ања Љубојевић удес

Народна скупштина Републике Српске

Саобраћајна несрећа

УКЦ Републике Српске

Коментари (60)
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