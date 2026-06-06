Ања Љубојевић доживјела саобраћајну незгоду!

Аутор:АТВ
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Потпредсједница Народне скупштине Републике Српске Ања Љубојевић имала је ноћас саобраћајну незгоду у Трну код Лакташа.
Незгода се догодила око 4 часа код надвожњака у изградњи, а њој су на УКЦ-у Републике Српске констатоване лакше тјелесне повреде.
На терен је изашла и полиција која је обавила увиђај.
"Полицијски службеници ПУ Бањалука извршили су увиђај на лицу мјеста саобраћајне незгоде која се догодила јутрос око 04 часа на путу резервисаном са саобраћај моторних возила у мјесту Трну. У незгоди је учествовало путничко возило марке "Ауди". Једно лице задобило лаке тјелесне повреде", речено је за АТВ из ПУ Бањалука.
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