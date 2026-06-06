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Бранко Лазић разочаран људима и одласком из Звезде: "Увалили су Дозету да ми саопшти"

Аутор:

АТВ
06.06.2026 09:36

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Бранко Лазић разочаран људима и одласком из Звезде: "Увалили су Дозету да ми саопшти"
Фото: Košarkaški podcast sa Lukom i Kuzmom

Дугогодишњи капитен Црвене звезде, Бранко Лазић први пут послије одласка из Црвене звезде одлучио је да проговори о начину на који се растao са људима из клуба са Малог Калемегдана.

Он је био гост подкаста „Лука и Кузма“ у којем је потпуно отворио душу.

Како сам каже, растанак са Звездом је за њега дошао изненада. Да ствар буде занимљивија, све је чуо од свог агента, а не од самих челних људи клуба, како је то рекао у подкасту.

"Изгубили смо од Спартака, испали, услиједили су састанци. Сви смо морали да се појавимо у „Пиониру“ на индивидуалним састанцима. Причали смо како смо видјели сезону, шта је било лоше, шта би требало мијењати. Дјеловало је више да ће пући него да је океј. Било је као да се чујемо за недјељу дана поново. У једном моменту је услиједио позив од агента, одмах сам схватио о чему се ради, није морао ништа да ми саопшти, могао је само и да ме цимне. Јавља ми да Звезда хоће да раскине уговор. Лука Митровић, Немања Недовић и ја. Рекао сам „само домаћи“ и добио потврдан одговор", каже Лазић.

Након тога су се догађаји само ређали. Истиче да је очекивао више људску реакцију људи из управе клуба. На крају, обратио му се спортски директор Милан Дозет и то не у канцеларији, него у кафићу.

"Први пут сам био у таквој ситуацији. И када сам продужавао уговоре са Звездом, завршавао сам то ја, па Мишку слао на верификацију умјесто да буде обрнуто. Провео сам ту доста година, очекивао сам да ће се десити на више људски начин, са више респекта. Очекивао сам да ће ме позвати у канцеларију, да ће бити предсједник клуба, спортски директор, генерални менаџер, да ће ми образложити зашто је та одлука донесена. Ишло је искључиво преко менаџера. Сем тог једног момента гдје су Милану Дозету увалили да ми саопшти. И дан-данас сам супер са њим, али су му увалили да ми то саопшти и то је урађено у кафићу који је у склопу хале, у „Жаку“. Није за обичним столом, него у сепареу", рекао је бивши капитен.

Како каже, све је ишло ка томе да се чује и са самим предсједником клуба, али се то није догодило.

"Сјели смо, причали, неке интерне шале, видио сам да се спрема то да ми саопшти, прекинуо сам га и рекао да знам све и да ништа не мора да ми каже, али да сам очекивао да ће ме позвати горе и да ћу сјести, да ћемо причати, да ће ми рећи каква је ситуација... Да тренер хоће да подмлади тим, да ме немају у плану и слично. Тај однос да ми они саопште, а не њега да подметну. Тако се и завршило. Услиједили су разговори и касније са генералним менаџером, причали смо, инсистирао је да зовем Дрчелића да се договорим са њим. Нисам видио поенту зашто да га зовем и да се договарам, кад он мене није звао да ми каже да више нисам у клубу", каже Лазић.

Како каже, замјера им само начин на који су се од њега растали у Звезди.

Генералном менаџеру сам рекао да им не замјерам ништа што нисам у клубу, већ начин на који је то урађено. Њима на част. Послије раскида сам тренирао са ФМП-ом мало, па сам и то баталио.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Бранко Лазић

КК Црвена звезда

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