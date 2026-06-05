Легендарни Коле у сузама због Едина Авдића у преносу уживо

Аутор:АТВ
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Един Авдић, легендарни кошаркашки новинар и коментатор, преминуо је ове сриједе. Вијест о његовој смрти потресла је читав регион.
Тако је легендарни Ненад Костић Коле, дугогодишњи колега Едина Авдића, који је са њим представљао култни коментаторски дуо, великим ријечима о свом пријатељу започео пренос Олимпијакос – Панатинаикос.
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Легендарни Коле је дрхтавим гласом почео најемотивнији и најдирљивији увод у једну утакмицу последњих деценија:
"Поздрав свим љубитељима кошарке. Сви знате шта се десило прије два дана. Напустио нас је Един Авдић. Регионална, али и европска и светска кошарка остале су без легендарног коментатора и новинара. Ја говорим о некоме ко ми је био и више од пријатеља. Све оно што бих могао да кажем о Едину не би могло да стане у увод једне утакмице", рекао је Коле на ивици суза и додао:
"Не би била довољна ни читава финална серија Олимпијакоса и Панатинаикоса у оно вријеме када смо умјели да се шалимо да се ту не зна ни када ће утакмица почети, колико трајати и када ће се уопште завршити. Све те емисије, сви ти сати, дани и ноћи, проведени у коментаторској кабини, када смо се сваком наредном преносу радовали као да је први. Тај први... сјетили смо се онда када смо се договарали да обиљежимо 10 година заједничког рада".
Потом се присјетио и првог заједничког преноса.
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"Било је то још 2009. године, Хелиос и Олимпија у АБА лиги. Тако ћу Едина увек и памтити. Како је тог децембарског јутра, са својим карактеристичним осмијехом, ушетао у редакцију. То је био почетак једног дивног пријатељства. А који нам је пренос био посљедњи... Не желим да знам нити да га се сјећам, без обзира на то што је ова трагедија угасила све наде да ће ова трагедија бити само привремена и краткотрајна".
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Коле је емотивни увод завршио у сузама, на самом крају се потпуно сломио и рекао:
"Не желим да памтим последњи пренос, јер знам да ћемо се једног дана, на неком љепшем и праведнијем мјесту, поново срести. Отишао је најбољи међу нама, без кога ништа више неће бити исто. Едине, нека ти је слава и хвала, а твоје дјело живеће још дуго, јер легенде као ти никада не умиру", закључио је Ненад Костић Коле, преноси "Телеграф".
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