"Мало ми је мојих здравствених проблема": Един Авдић дан прије смрти ово изговорио

Аутор:АТВ
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Читава кошаркашка јавност је остала је у шоку послије ужасне вијести да је у 47. години живота преминуо Един Авдић, најбољи кошаркашки коментатор са простора бивше Југославије и новинар који је живио за овај спорт.
Од овог вјечито насмијаног Сарајлије опростили су се бројне НБА звијезде, легенде кошарке на нашим просторима, клубови, АБА лига, најутицајнији амерички кошаркашки новинари...
Кошарка
Огласила се АБА лига због смрти Едина Авдића
Един Авдић је преминуо од посљедица изненадних срчаних проблема, пронашла га је супруга у стану у Београду без знакова живота.
Ова вијест је шокирала све, јер Авдић није одавао утисак да постоји било какав проблем.
Кошарка
Познат узрок смрти Едина Авдића
Међутим, у свом посљедњем подкасту "Удвајање", који је водио са сарадником и пријатељем Милошем Јовановићем, сам Един Авдић је признао да је имао здравствене проблеме.
Милош Јовановић се дотакао претходног подкаста, када су причали о фудбалу и најбољим штоперима свијета, гдје није споменут Немања Видић, што су им многи гледаоци замјерили у коментарима.
Кошарка
Ово су моменти због којих ће се Един Авдић памтити заувијек
- Кажу људи нисте споменули Видића, па нисам стигао, овај запео Самјуел, Самјуел... Нисмо стигли ни да споменемо - рекао је Милош Јовановић.
- Мало ми је мојих здравствених проблема, треба он да ме овдје потапа. Е, мајко, моја... - одговорио је Един Авдић, а све то уз осмијех.
Како је то рекао, уз осмијех, мало ко је очекивао да је то заиста нешто озбиљно.
Кошарка
Преминуо познати спортски новинар и коментатор Един Авдић
Нажалост, већ сутрадан добили смо трагичну вијест да Едина Авдића више нема са нама.
(Телеграф)
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