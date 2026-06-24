"Алибаба" тужи Пентагон: Кинески гигант оспорава ову ознаку

Аутор:АТВ редакција
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Кинески технолошки и трговински гигант "Алибаба" поднио је тужбу против америчког Министарства одбране, оспоравајући одлуку Пентагона да ту фирму сврста на листу такозваних кинеских војних компанија, показује објављена судска документација.
У тужби се наводи да одлука америчких власти нема чињенично ни правно утемељење и да је "Алибаба" приватна компанија којом управља независни управни одбор без било каквих војних веза, преноси Ројтерс. Компанија истиче да послује у областима електронске трговине, логистике и информационих технологија и да нема везе са кинеским одбрамбеним или обавјештајним сектором.
Пентагон је почетком јуна на своју ажурирану листу компанија за које сматра да помажу кинеској војсци уврстио "Алибабу", интернет претраживач Баиду, произвођача електричних возила BYD и компанију НИО, уз образложење да те фирме доприносе кинеским војним капацитетима.
Према важећим америчким прописима, Министарству одбране САД биће забрањено да директно склапа уговоре са компанијама са те листе, док ће од наредне године бити забрањене и набавке њихових производа и услуга преко посредника.
"Алибаба" је и раније негирала било какве везе са кинеском војском и упозоравала да би уврштавање на списак могло да нанесе штету њеном пословном угледу и односима са партнерима.
Више кинеских фирми посљедњих година покренуло је судске поступке ради оспоравања сличних ознака и рестрикција које Вашингтон уводи позивајући се на питања националне безбједности.
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