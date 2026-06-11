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Ванредно стање у Пентагону! Спратови изоловани, наређена евакуација!

Аутор:

АТВ
11.06.2026 18:40

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Ванредно стање у Пентагону! Спратови изоловани, наређена евакуација!
Фото: Tanjug/AP

Неколико спратова Пентагона евакуисано је данас након што је детектовано присуство потенцијално опасних материја у ваздуху, саопштено је из локалне ватрогасне службе, док Си-Ен-Ен, позивајући се на изворе, наводи да је у питању била "лажна узбуна".

Портпарол Пентагона Шон Парнел рекао је да су системи у Пентагону детектовали присуство потенцијално опасних материја у ваздуху које захтијева мјере предострожности.

Парнел је истакао да Пентагон спроводи стандардне протоколе заштите, укључујући евакуацију запослених.

"Министарство спроводи стандардне протоколе заштите, укључујући наредбу о задржавању у склоништу за погођено подручје", рекао је Парнел.

Ватрогасна служба саопштила је у објави на друштвеним мрежама да су њени припадници на лицу мјеста и да заједно са тимом за реаговање на опасне материјале Агенције за заштиту снага Пентагона реагују на инцидент.

Истиче се да би додатно тестирање могло да траје један до два сата.

Тим за реаговање на опасне материјале Агенције за заштиту снага Пентагона реаговао је на инцидент уз помоћ ватрогасне службе округа Арлингтон, преноси Танјуг.

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Тагови :

Пентагон

Америка

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