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"Кува" и у Оманском заливу: Американци пуцали на танкер!

Аутор:

АТВ
10.06.2026 19:14

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Америчка морнарица у Хормушком мореузу
Фото: Tanjug/AP Photo/Altaf Qadri

Централна команда САД потврдила је да су америчке снаге онеспособиле танкер за нафту у Оманском заливу због кршења блокаде иранске обале и лука.

У објави на "Иксу" наводи се да је ријеч о броду "Сетебело" под заставом Палауа и да је удар извршен синоћ у 23.14 часова.

"Амерички авион испалио је прецизну муницију у машински дио брода након што посада више пута није испоштовала упутства америчких снага", пише у објави.

Индијско Министарство спољних послова саопштило је раније да су три индијска помораца нестала, док је 21 индијски морнар спасен послије напада ракетом на њихов танкер код обале Омана.

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Тагови :

Америка

заробљени танкери

танкер

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