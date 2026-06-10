"Кува" и у Оманском заливу: Американци пуцали на танкер!

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Централна команда САД потврдила је да су америчке снаге онеспособиле танкер за нафту у Оманском заливу због кршења блокаде иранске обале и лука.

У објави на "Иксу" наводи се да је ријеч о броду "Сетебело" под заставом Палауа и да је удар извршен синоћ у 23.14 часова. "Амерички авион испалио је прецизну муницију у машински дио брода након што посада више пута није испоштовала упутства америчких снага", пише у објави. https://t.co/YgShlznGPQ — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026 Индијско Министарство спољних послова саопштило је раније да су три индијска помораца нестала, док је 21 индијски морнар спасен послије напада ракетом на њихов танкер код обале Омана.

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