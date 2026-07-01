Додик: Став Српске јасан, одлучивање у БиХ треба да буде плод договора легитимних представника

Аутор:АТВ редакција
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Став Републике Српске је одавно јасан, одлучивање у БиХ треба да буде плод договора легитимних представника три народа, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
Радује нас, каже Додик, да такав став имају и администрација предсједника САД Доналда Трампа, Руска Федерација, Кина.
"Досадашњи високи представници унијели су много нереда и нарушили односе, стога је крајње вријеме да се БиХ ослободи туторства. Треба провјерити да ли Анекс 10 Дејтонског споразума предвиђа постојање вршиоца дужности високог представника", истакао је Додик на Иксу.
Став Републике Српске је одавно јасан, одлучивање у БиХ треба да буде плод договора легитимних представника три народа. — Милорад Додик (@MiloradDodik) July 1, 2026
Радује нас да такав став имају и администрација предсједника Трампа @realDonaldTrump , Руска Федерација, Кина.
Досадашњи високи представници унијели су много…
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