Logo

Додик: Став Српске јасан, одлучивање у БиХ треба да буде плод договора легитимних представника

Аутор:

АТВ редакција
01.07.2026 13:32

Коментари:

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Фото: АТВ

Став Републике Српске је одавно јасан, одлучивање у БиХ треба да буде плод договора легитимних представника три народа, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.

Радује нас, каже Додик, да такав став имају и администрација предсједника САД Доналда Трампа, Руска Федерација, Кина.

"Досадашњи високи представници унијели су много нереда и нарушили односе, стога је крајње вријеме да се БиХ ослободи туторства. Треба провјерити да ли Анекс 10 Дејтонског споразума предвиђа постојање вршиоца дужности високог представника", истакао је Додик на Иксу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

СНСД

ОХР

Коментари (0)

Прочитајте више

"Кришок као прелазна фаза ка затварању ОХР-а"

БиХ

"Кришок као прелазна фаза ка затварању ОХР-а"

3 ч

1
"Одлазак Шмита - крај нелегитимне политичке епизоде, његове одлуке поништити"

БиХ

"Одлазак Шмита - крај нелегитимне политичке епизоде, његове одлуке поништити"

3 ч

1
Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ

БиХ

Цвијановић: Видљив нови приступ према улози високих представника

4 ч

0
Сједница ПИК-a о избору високог представника у БиХ.

БиХ

ПИК без коначног договора: Луис Кришок именован за в.д. високог представника

19 ч

0

Више из рубрике

Влада Републике Српске

Република Српска

Фонд солидарности одобрио више од милион КМ за хитне интервенције и подршку

2 ч

0
Станивуковић: Од недјеље сам 99% кандидат за предсједника Републике Српске

Република Српска

Станивуковић: Од недјеље сам 99% кандидат за предсједника Републике Српске

2 ч

8
Иванка Ранкић свједочење за Меморијални центар Српске

Република Српска

„Сина су ми заробили живог, а потом га данима мучили“

5 ч

0
Срђан Мазалица, шеф клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске

Република Српска

Мазалица: Нећемо дозволити да неко гради идентитет преко српске национале баштине

6 ч

5

  • Најновије

15

32

Брчко прогласило 4. и 11. јул за Дане жалости

15

24

Спасавање Младена Иванића као споменика културе ПСС-а

15

23

Мазалица поручио Црнатку: У Скупштини се обрачунај са манипулацијама

15

23

Шта кажу стручњаци - да ли газирана вода хирира једнако добро као обична вода?

15

15

Пооштрене казне за возаче: Ево шта вас чека у Грчкој

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима