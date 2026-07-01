Мазалица: Нећемо дозволити да неко гради идентитет преко српске национале баштине

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Нећемо дозволити да неко гради идентитет преко српске националне баштине, поручио је за РТРС шеф Клуба посланика СНСД-а у НСРС Срђан Мазалица, коментаришући противуставан покушај именовања чланова Комисије за очување националних споменика БиХ на сједници Предсједништва.
"Позивам све посланике у Народној скупштини Републике Српске да подрже вето српског члана Предсједништва Жељке Цвијановић. Морамо показати јединство и дати до знања бошњачком члану Предсједништва Денису Бећировићу да је његов покушај пропао", навео је Мазалица.
Истакао је да се неће дозволити да странци одлучују о националним споменицима.
"Бећировић хоће да изгради тај њихов крхки национални идентитет преко споменика. То се не смије дозволити", јасан је Мазалица.
Навео је да постоје два проблема.
"То је проширење надлежности Комисије и могућност да Република Српска буде прегласана. Они не смију да радне послове надлежних министарстава, а почели су се тиме бавити. Ни то не смијемо дозволити", рекао је Мазалица.
Мазалица је истакао да Срби знају ко су, шта су и који су њихови национални споменици.
"Ова Комисија је важна и за нас. Не смијемо дозволити да оно што је наше постане власништво других народа. Посебно су ту агресивни Бошњаци и Бећировић", изјавио је Мазалица.
Истиче да је ово важно национално питање.
(РТРС)
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