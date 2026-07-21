Познати пјевач упецао опасну рибу па се похвалио уловом

Аутор:АТВ редакција
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У водама Хрватске и Црне Горе претходних дана уочена је опасна "Риба Лав", на коју су упозорили стручњаци, али за познатог пјевача постала је плијен.
Владо Георгиев похвалио се данашњим уловом на свом Икс профилу.
"Одвратна риба лав", написао је пјевач изнад слике свог улова.
Подсјећања ради, недавно је један ронилац код Пељешца снимио "Рибу Лав", која се посљедњих година све чешће појављује у Јадрану, те је изазвао бројне реакције на друштвеним мрежама.
Odvartna riba LAV #lionfish pic.twitter.com/fDUXEiqKYg— Vlado Georgiev - Barba (@VladoGeorgiev) July 20, 2026
Такође, члан Фејсбук групе "Општина Рисан" забиљежио је ову отровну рибу и на црногорском приморју.
Уколико вас убоде риба лав, савјетује се да захваћено мјесто одмах потопите у топлу воду, а потом што прије потражите љекарску помоћ.
Природно станиште рибе лав је Индијски океан и Црвено море, али се дешава да у Медитеран стигну кроз Суецки канал.
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