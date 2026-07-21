Logo

Познати пјевач упецао опасну рибу па се похвалио уловом

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 16:57

Коментари:

0
Риба Лав упецао је Владо Георгиев
Фото: Instagram/Vlado Georgiev - Barba

У водама Хрватске и Црне Горе претходних дана уочена је опасна "Риба Лав", на коју су упозорили стручњаци, али за познатог пјевача постала је плијен.

Владо Георгиев похвалио се данашњим уловом на свом Икс профилу.

"Одвратна риба лав", написао је пјевач изнад слике свог улова.

Подсјећања ради, недавно је један ронилац код Пељешца снимио "Рибу Лав", која се посљедњих година све чешће појављује у Јадрану, те је изазвао бројне реакције на друштвеним мрежама.

Такође, члан Фејсбук групе "Општина Рисан" забиљежио је ову отровну рибу и на црногорском приморју.

Шта радити ако вас убоде "Риба Лав"?

Уколико вас убоде риба лав, савјетује се да захваћено мјесто одмах потопите у топлу воду, а потом што прије потражите љекарску помоћ.

Природно станиште рибе лав је Индијски океан и Црвено море, али се дешава да у Медитеран стигну кроз Суецки канал.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Риба Лав

Владо Георгијев

пецање

улов

слика

Коментари (0)

Прочитајте више

riba lav more otrovna riba

Регион

Ронилац у Далмацији имао непријатан сусрет с опасном отровном рибом: "Убола ме, завршио сам у хитној"

2 седм

0
riba lav more otrovna riba

Регион

У Црној Гори снимљено отровно створење: Убод изазива паралишуће болове

3 седм

0
Риба зец

Свијет

Европа жели да потпуно искоријени рибу-зец: Ево колико ће се плаћати сваки уловљени килограм

3 седм

0
Риба зец

Свијет

Направила ми је велику рупу на нози: Риба зец ујела жену

3 седм

0

Више из рубрике

Манастир Осовица прославио славу Св Прокопија

Друштво

У Манастиру Осовица прослављена храмовна слава Свети Прокопије

2 ч

0
Снажно невријеме из Хрватске стиже у БиХ, издата су упозорења

Друштво

Снажно невријеме из Хрватске стиже у БиХ, издата су упозорења

3 ч

0
Нестабилно јутро, мирније вече: Ево какво нас вријеме очекује сутра

Друштво

Нестабилно јутро, мирније вече: Ево какво нас вријеме очекује сутра

3 ч

0
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир одржао је састанак са предсједником Савеза синдиката радника унутрашњих послова Републике Српске Небојшом Продановићем.

Друштво

Пао договор у МУП-у: Стиже повећање плата и нови обрачун пензија

3 ч

0

  • Најновије

18

37

Трамп: Посао у Ирану није завршен

18

35

Снажно невријеме погодило дијелове општине Невесиње

18

26

Потресна објава Невене Хот: Купила сам ти хаљину за вјенчање, у њој ћу те сахранити

18

26

Позната глумица (19) погинула у стравичној саобраћајки: Објављен снимак несреће

18

17

Најдужа пећина у БиХ крије тајне старе хиљадама година

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима