Нестабилно јутро, мирније вече: Ево какво нас вријеме очекује сутра

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра прије подне очекује се претежно облачно вријеме са кишом и локалним пљусковима, а до вечери разведравање у већини предјела.
У ноћи са уторка на сриједу биће облачно са кишом која до јутра слаби и премјешта се ка истоку, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Током дана на југу и истоку биће промјенљиво облачно уз слабу и повремену кишу. На сјеверу и западу сунчаније уз малу до умјерену облачност.
До вечери се очекује разведравање у већини предјела.
Минимална температура ваздуха износиће од 12 до 18, а дневна од 24 до 29, на југу око 33 степена Целзијусова.
Дуваће слаб до умјерен сјеверни вјетар, а у Херцеговини повремено јак.
У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава умјерено до претежно облачно вријеме, у већини подручја било је кише и пљускова са грмљавином, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница седам степени, Соколац и Сарајево 16, Кнежево 17, Вишеград, Мраковица, Мркоњић Град и Сребреница 20, Добој 21, Дринић и Рибник 22, Бањалука, Калиновик, Нови Град и Чемерно 23, Приједор 25, Зворник, Србац и Фоча 26, Бијељина 27, Гацко 29, Билећа и Мостар 34 и Требиње 35 степени Целзијусових, преноси Срна
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