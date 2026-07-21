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Због афричке куге свиња упућен апел: Не чекајте да болест стигне до вас

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 14:45

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Због афричке куге свиња упућен апел: Не чекајте да болест стигне до вас
Фото: АТВ

Појава афричке куге свиња на подручју Бијељине озбиљно је упозорење за све који се баве свињогојством и зато је неопходно предузети превентивне мјере да не би дошло до дугорочних посљедица, изјавио је помоћник министра пољопривреде, шумарства и водопривреде за ветеринарство Негослав Лукић.

укић је апеловао да свињогојци не уводе свиње непознатог или непровјереног поријекла, те да строго ограниче улазак људи и возила на фарму.

"Позивамо људе који се баве узгојем свиња да не чекају да се болест појави у њиховом селу или на фарми. Сваки пропуст може довести до уништавања читавог запата, огромних економских губитака и дугорочних посљедица за свињарску производњу у Републици Српској", нагласио је Лукић за Срну.

Неопходно је, нагласио је, свакодневно дезинфиковати обућу, од‌јећу, опрему и возила, спријечити сваки контакт домаћих свиња са дивљим свињама и не хранити свиње помијама и остацима хране.

Он је нагласио да сваку сумњу на болест, нагло угинуће или промјену здравственог стања одмах треба пријавити надлежној ветеринарској организацији.

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"Сваки покушај прикривања болести, нелегалног промета свиња или непоштовања прописаних мјера може угрозити не само појединачно газдинство већ и читав свињарски сектор. Одговорност сваког појединца данас значи заштиту производње сутра – упозорио је Лукић.

Лукић је рекао да ће Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, заједно са ветеринарским организацијама, инспекцијским службама и локалним кризним центрима, наставити да предузима све неопходне мјере на сузбијању болести.

"Међутим, успјех зависи и од вас. Будимо одговорни. Пријавимо сваку сумњу на вријеме. Поштујмо биосигурносне мјере. Само заједничким д‌јеловањем можемо заштитити свињарску производњу, сачувати егзистенцију наших домаћинстава и спријечити нова жаришта афричке куге свиња", закључио је Лукић.

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Тагови :

Негослав Лукић

Афричка куга свиња

зараза

свиње

Република Српска

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