Мислите да ћете са "е-цигаретама" боље проћи на царини? Не заваравајте се

Аутор:АТВ редакција
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У Босну и Херцеговину друмским путем без плаћања дажбина може се унијети до 40 цигарета, 20 цигарилоса, 10 цигара или 50 грама дувана за пушење, док је за гријане дуванске производе дозвољено највише 50 грама, а за течности за електронске цигарете до 10 милилитара.
Управо са овим, релативно новим производима путници најчешће гријеше, што је у посљедњих годину дана резултирало одузимањем робе у 24 случаја и покретањем 140 прекршајних поступака.
Тако кажу подаци које су БЛ порталу доставили из Управе за индиректно опорезивање БиХ, наводећи да се питања путника најчешће односе управо на алтернативне дуванске производе, који нису обухваћени правилима које већина грађана познаје за класичне цигарете.
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„Одређене недоумице увијек постоје, нарочито код појаве нових производа на тржишту. Када су у питању гријани дувански производи попут патрона које се користе у уређајима за загријавање дувана, грађанима препоручујемо да се прије путовања информишу о важећим ограничењима и дозвољеним количинама за унос таквих производа“, наводе из УИО БиХ.
За путнике који у БиХ улазе друмски, жељезничким или другим облицима копненог превоза, без плаћања увозних дажбина дозвољен је унос до 40 цигарета, 20 цигарилоса, 10 цигара или 50 грама дувана за пушење.
Путници који долазе авионом могу унијети до 200 цигарета, 100 цигарилоса, 50 цигара или 250 грама дувана за пушење.
Када је ријеч о новијим производима, за гријане дуванске производе дозвољен је унос до 50 грама, док се е-течности за електронске цигарете могу унијети у количини до 10 милилитара.
Поред нових дуванских производа, грађани често погрешно вјерују да робу купљену у иностранству за личну употребу не морају пријавити приликом уласка у БиХ.
„Једна од најчешћих заблуда јесте да је свака роба намијењена личној употреби аутоматски ослобођена плаћања увозних дажбина. Такође, грађани често сматрају да се вриједност робе може подијелити између више путника или да није потребно пријавити робу уколико није намијењена даљој продаји“, истичу из Управе.
Посебно се то односи на електронске уређаје и скупљу робу купљену у иностранству, због чега путници неријетко тек на граници сазнају да су прекршили прописе.
Такве грешке нису ријеткост. Према подацима Управе за индиректно опорезивање БиХ, у посљедњих годину дана евидентирана су 24 случаја одузимања робе и покренуто је 140 прекршајних поступака због непријављене робе при уласку у БиХ.
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Из Управе појашњавају да је током љетне туристичке сезоне број утврђених неправилности већи прије свега због знатно већег броја путника који прелазе границу, а не зато што грађани чешће крше прописе.
Царински службеници савјетују путницима да сачувају рачуне или другу документацију за робу купљену у иностранству, јер она може бити од значаја приликом утврђивања њене вриједности у царинском поступку.
„Препоручујемо да сачувају рачуне или другу документацију о купљеној роби, јер они могу бити од значаја приликом утврђивања њене вриједности у царинском поступку. Уколико нису сигурни да ли одређена роба подлијеже пријављивању или плаћању увозних дажбина, препоручујемо да је пријаве царинским службеницима. Правовремено пријављивање робе представља најједноставнији начин да се избјегну непотребна задржавања, прекршајни поступци и друге законом прописане мјере“, поручују из Управе за индиректно опорезивање БиХ за БЛ портал.
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