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Шок на витринама: Килограм телетине у БиХ прешао четрдесет КМ

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 10:48

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Шок на витринама: Килограм телетине у БиХ прешао четрдесет КМ
Фото: АТВ

Све већи број грађана Босне и Херцеговине суочава се са драстичним поскупљењима, а килограм квалитетнијег телећег меса постао је луксуз који многи не могу приуштити.

Једна грађанка Тузле остала је шокирана цијеном телетине у локалној месници, гдје је за килограм меса морала издвојити више од четрдесет марака. Ова ситуација отворила је питање до када ће цијене основних животних намирница наставити да расту и како породице са просјечним или минималним примањима могу пратити овакав темпо поскупљења.

"Жељела сам да купим килограм телетине и да направим ручак својим унуцима, али када сам видјела цијену, запитала сам се како ћемо даље. За један породични ручак данас треба издвојити износ који многи људи немају ни за неколико дана живота", испричала је она.

Њено искуство није изолован случај. У бањалучким месницама телећи бут продаје се и до четрдесет и седам марака по килограму, плећка око четрдесет и двије марке, док килограм телетине са костима кошта приближно тридесет и пет марака. Поједине продавнице имају нешто ниже цијене, али се оне и даље крећу између двадесет и седам и тридесет и пет марака.

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У већим градским срединама у БиХ цијене су додатно скочиле, па телећи бифтек у појединим објектима достиже и око шездесет и пет марака по килограму, док телећа шницла кошта приближно тридесет и седам марака.

Као главни разлози нових поскупљења наводе се раст цијена електричне енергије, горива, плата, транспорта и набавке стоке. Цијена живе ваге јунади повећана је на приближно осам марака по килограму, без урачунатих додатних трошкова прераде и продаје.

Највећи терет оваквог удара на џеп сносе пензионери, незапослени и породице са више дјеце. Куповина меса све чешће се своди на свега неколико стотина грама, а килограм квалитетније телетине за многе је постао луксуз резервисан само за посебне прилике, преноси ГПМаљевац.

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Тагови :

месо

Цијене

Босна и Херцеговина

Храна

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