Радници и машине на најзахтјевнијим дионицама новог пута Тјентиште-Фоча

Аутор:Биљана Стокић
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Двије и по године је владала тишина. Данас све врви од тешке механизације, буке и машина. Истовремено се ради на више дионица новог пута Тјентиште-Фоча. За само два мјесеца пробијено је седам, од укупно 11 километара нове трасе. Радници и машине сада су на најтежим дионицама.
"Ради се о изузено тешкој дионици на цијелом пројекту који је подијељен у три фазе. Ово је друга фаза која је најтежа из разлога што имамо доста оваквих сегмената као што видите иза мене гдје имамо чврсте стијене које захтјевају рад минирање, чекићање са тешким машинама, одвоз тог материјала надаље. Прошли смо једну дионицу гдје имамо клизиште које такође захтјева посебну пажњу", рекао је Небојша Кнежевић шеф градилишта, д.о.о „Drvo-export“ Теслић.
Али и посебну стручност, знање и механизацију. Ради се у двије смјене. Све то како би грађевинску сезону искористили у пуном капацитету.
Вожња од Тјентишта до Фоче данас траје око 45 минута. А на новој дионици, пут ће возачи прелазити за свега 15. Биће то велико олакшање, причају туристи.
"Значи доста, јер ово је баш 50-60",
"Кад би био нови пут, наравно да би било лакше и брже свакако",
"Е баш смо о томе причали док смо се возили. Јер кренули смо из Бг, одмарали у Вишеграду, ово је катастрофа", кажу грађани.
И зато су, осим туриста, о новој дионици пута Тјентиште-Фоча сањале и бројне генерације Фочака, каже градоначелник. Ова путна комуникација, додаје Милан Вукадиновић, спојиће два туристичка бисера града, али и Републике Српске.
"Са једне стране имате рафтинг на ријеци Тари и огроман потенцијал платоа изнад кањона ријеке Таре гдје је Влада Републике Српске прогласила парк природе Тара, а са друге стране имате Национални пар Сутјеска који је бисер у овом дијелу Европе и који ће сигурно доживјети једну експанзију", рекао је Милан Вукадиновић градоначелник Фоче.
Да радови убрзано теку увјерио се и народни посланик Ненад Лаловић. Влада Републике Српске за ову дионицу пута обезбиједила је 36 милиона марака.
"Оно што бих посебно нагласио, ово није само прича, ово су дјела, дуго се чекало, изабран је извођач прије четири године, међутим радови нису били у току. Са одабиром новог извођача ова путна дионица се заиста ради врло интензивно", рекао је Ненад Лаловић народни посланик у Народној скупштини Републике Српске.
Нова дионица пута неће отворити врата само туризму, већ и инвеститорима и развоју привреде. Рок за изградњу нове дионице магистралног пута је три године. Подизвођач радова, „Дрво-експорт“ Теслић, поручује све ће бити готово и прије – за двије године.
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