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Лото бројеви: Извучена комбинација у 71. колу

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04.09.2026 20:10

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Лото / Лутрија
Фото: АТВ

Лото резултати 71. кола, које је извучено 04.09.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 5, 36, 19, 28, 24, 25, 16.

Лото 7/39 резултати, 71. коло

У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 3.500.000 КМ, извучени су бројеви: 5, 36, 19, 28, 24, 25, 16.

У овој игри није било добитника

Лото плус резултати, 71. коло

У игри Лото плус, за седмицу у износу 6.200.000 КМ, извучени су бројеви: 21, 31, 8, 22, 39, 29, 2.

У овој игри није било добитника.

Џокер резултати, 71. коло

Џокер игра у 71. колу износила је 180.000 КМ, извучени су бројеви: 4, 3, 6, 2, 8, 8.

Ни у овој игри није било добитника.

Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.

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