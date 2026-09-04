Лото бројеви: Извучена комбинација у 71. колу

Аутор:АТВ редакција
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Лото резултати 71. кола, које је извучено 04.09.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 5, 36, 19, 28, 24, 25, 16.
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 3.500.000 КМ, извучени су бројеви: 5, 36, 19, 28, 24, 25, 16.
У овој игри није било добитника
У игри Лото плус, за седмицу у износу 6.200.000 КМ, извучени су бројеви: 21, 31, 8, 22, 39, 29, 2.
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 71. колу износила је 180.000 КМ, извучени су бројеви: 4, 3, 6, 2, 8, 8.
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
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