Светислав Пешић посјетио Кошаркашки савез Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
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Посјета Светислава Пешића Кошаркашком савезу Републике Српске била је прилика за разговор о актуелном стању и будућности овдашње кошарке. Легендарни тренер радо се одазвао позиву челника Савеза и пожелио срећу у будућем раду.
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