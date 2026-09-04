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Светислав Пешић посјетио Кошаркашки савез Републике Српске

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04.09.2026 20:52

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Светислав Пешић посјетио Кошаркашки савез Републике Српске
Фото: ATV

Посјета Светислава Пешића Кошаркашком савезу Републике Српске била је прилика за разговор о актуелном стању и будућности овдашње кошарке. Легендарни тренер радо се одазвао позиву челника Савеза и пожелио срећу у будућем раду.

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Тагови :

Светислав Пешић

кошарка

Република Српска

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