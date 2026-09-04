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Хрватски држављанин ухапшен у Ћуприји по потјерници Интерпола

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04.09.2026 21:24

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Хрватска полиција
Фото: pexels/Anton Kudryashov

Држављанин Хрватске ухапшен је на подручју Ћуприје по потјерници загебачке канцеларије Интерпола због изнуде.

Мушкарца Н. А. А. ухапсили су припадници МУП-а Србије, у сарадњи са полицијом из Јагодине, пренијели су београдски медији, преноси Срна.

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Тагови :

Полиција

Хрватска

Интерполова потјерница

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