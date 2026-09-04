У згради избио пожар: У близини пронађено тијело мушкарца

Аутор:АТВ редакција
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Сисачко-мославачка полиција потврдила је да је у петак примила пријаву о пожару на подручју Петриње.
- Пожар је избио у дворишној згради, а у близини је пронађено тијело мушкарца - рекла је полиција.
Додали су и да је у току увиђај на лицу мјеста, који би требало да открије и узрок пожара и узрок смрти.
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