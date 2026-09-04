Доктор Гудељ: Смишљено, Ратко Младић је убијен

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Доктор Огњен Гудељ, који је био члан медицинског тима одбране рекао је да је истина све што је Дарко Младић рекао, те да је генерал Ратко Младић убијен у Хашком трибуналу, односно убијен нечињењем доктора.
"Када некоме не мјерите крвни притисак свакодневно, не бавите лабораторијске анализе, ви не пратите бубрежну функцију, то је дефакто убиство. Ако не радите мјесец дана, то је смишљено убиство, ако му не дајете лијекове за дијабетес, а он је дијабетичар, то је убиство. Чекајте, гдје су резултати мјерења крвног притиска? Они кажу 'ми смо одлучили да не мјеримо крвни притисак', то је велики шок за мене као кардиолога. Кажу 'одлучили смо да му не вадимо анализе, јер желимо да га поштедимо бола'. Тешко је то слушати, да вас неко прави будалом", каже Гудељ на конференцији за новинаре.
Република Српска
Дарко Младић: Мој отац је убијен на моје очи
"Чекајте, на основу чега му дајете лијекове, процјењујете болест. Па знате 'одлучили смо да му укинемо лијек на дијабетес'. Тада схватите да је ђаво однио шалу, на све то добијете температурну листу, да му се дају лијек фентанил. Фентанил је лијек који је наркотик, излучује се преко бубрега и долази до престанка мокрења. Генерал у то вријеме има катетер, бубрези су стали са радом и питање је када ће се његов живот окончати. Мој одговор је идентичан као Дарков, као љекар који има сву документацију, када сам питао добио сам. Послије сам сазнао када сам питао адвоката, хтио сам да поднесем тужбу, али њих нико не може да тужи. Све свјетске препоруке у лијечењу се не слажу са вашим модалитетом лијечења и то ће да кошта некога јако много. Замолио сам тада да добијем апарат за мјерење притиска генерала Младића, рекла ми је да јој је жао, али да немају апарат за мјерење притиска", казао је Гудељ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
13
52
13
48
13
48
13
37
13
36
Тренутно на програму