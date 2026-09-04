Бивша супруга Лазара Ристовског након његовог вјенчања: ''Треба да га буде срамота''

Аутор:АТВ редакција
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Након четири деценије заједничког живота, љубав између познатог глумачког пара Лазара и Данице Ристовски се угасила, а он је нову срећу пронашао поред 39 година млађе Анице Лазић, са којом је недавно ступио и у брак.
Глумац Лазар Ристовски шокирао је домаћу јавност када се развео од своје дугогодишње супруге и колегинице Данице Ристовски. Како је сам глумац касније објаснио, одлука о разводу услиједила је јер се љубав међу њима, након више од 40 година брака, једноставно угасила.
Љубав и секс
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Након разлаза, Лазар је започео романсу са 39 година млађом Аницом Лазић. Иако је њихова велика разлика у годинама одмах изазвала бурне реакције јавности, пар је убрзо отишао и корак даље.
Аница и Лазар су се вјенчали, а млада глумица је званично промијенила, односно додала презиме Ристовски.
С друге стране, Даница Ристовски се овим поводом није јавно оглашавала у медијима, али се својим колегама на сету серије једном пожалила на поступке бившег супруга након развода.
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"Даница се и појединим колегама са сета серије пожалила да јој није јасно шта све то треба Лазару у овим годинама и због чега се тако компромитује у јавности. Рекла је и да треба да га буде срамота због свега, због њихове дјеце која све ово гледају и читају" , преноси Блиц.
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