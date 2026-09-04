Ово је листа најбољег јесењег воћа и поврћа: Пуно витамина за јачи имунитет

Аутор:АТВ редакција
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Многе од намирница које слиједе у наставку богате су влакнима, антиоксидансима, витаминима и минералима који подржавају здравље срца смањењем холестерола и накупљања наслага у артеријама.
Као опште правило, циљајте на најмање двије и по шоље поврћа и двије шоље воћа дневно као дио здраве исхране. Иако то може да укључује скоро све сезонске намирнице, ових седам јесењих избора нуди додатне користи за ваше срце.
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Бундеве су богате бета-каротеном, пигментом који им даје карактеристичну наранџасту боју. Бета-каротен се у тијелу претвара у витамин А, који има антиоксидативна својства и може да штити од болести срца, према ријечима Терезе Ђентајл, регистроване дијететичарке из Њујорка специјализоване за кардиоваскуларну исхрану.
И сјеме бундеве је нутритивно вриједно. Мала студија из 2019. сугерисала је да уље од сјемена бундеве може помоћи у превенцији високог крвног притиска код жена у постменопаузи. Конзумирање цијелих сјеменки пружа додатну предност влакана, која могу да помогну у снижавању холестерола и смањењу ризика од болести срца.
Јабуке су пуне влакана и полифенола, једињења у воћу и поврћу која подржавају здравље срца. Студија из 2020. показала је да једење двије јабуке дневно може да смањи ризик од болести срца код особа са повишеним нивоом холестерола.
Сирове јабуке су један од начина да уживате у овом сезонском воћу, али можете да пробате и печене јабуке са циметом и мушкатним орашчићем.
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Студија из 2020. показала је да сок од нара може да снизи крвни притисак, али истраживање је рађено на особама са узнапредовалим бубрежним болестима, па је потребно више студија да се утврди да ли исти ефекат важи за ширу популацију.
Попут јабука, нар је богат полифенолима који су добри за срце и дају воћу богату боју.
Цвекла је добар извор нитрата, а нека истраживања сугеришу да сок од цвекле може да помогне у контроли крвног притиска.
Нитрати у цвекли су иста једињења као они у прерађеном месу, али немају исти ефекат на тјело, објашњава Дијана Меса, регистрована дијететичарка и едукатор за дијабетес из Мајамија. Хемијска реакција између аминокиселина у месу, нитрата и високе температуре ствара нитрозамине, који су повезани са ризиком од рака.
Кељ и друго лиснато поврће такође садрже нитрате који су добри за срце. Ово суперповрће може да се користи у салатама.
"Висок садржај влакана у кељу такође може да допринесе снижавању холестерола и очувању здравља срца. Његови антиоксиданси могу да се боре против слободних радикала, што додатно штити срце", каже Ђентајл.
Ова биљка отпорна на хладноћу може чак да преживи и снежне олује, додаје она.
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Бруснице садрже антиоксидант проантоцијанидин, који може помоћи у снижавању крвног притиска и побољшању здравља срца. Мала студија из 2022. показала је да прах цијеле бруснице побољшава функцију крвних судова, што је знак бољег здравља срца.
Слатки кромпир, попут бундеве, добар је извор влакана и бета-каротена, који су повезани са смањеним ризиком од болести срца и можданог удара. Такође је богат калијумом, који снижава крвни притисак и може помоћи у смањењу ризика од болести срца и можданог удара.
(Мондо)
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