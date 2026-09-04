Logo

Ово је листа најбољег јесењег воћа и поврћа: Пуно витамина за јачи имунитет

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
04.09.2026 14:55

Коментари:

0
Ово је листа најбољег јесењег воћа и поврћа: Пуно витамина за јачи имунитет
Фото: Pixabay

Многе од намирница које слиједе у наставку богате су влакнима, антиоксидансима, витаминима и минералима који подржавају здравље срца смањењем холестерола и накупљања наслага у артеријама.

Као опште правило, циљајте на најмање двије и по шоље поврћа и двије шоље воћа дневно као дио здраве исхране. Иако то може да укључује скоро све сезонске намирнице, ових седам јесењих избора нуди додатне користи за ваше срце.

Хитна помоћ

Бања Лука

Ученик бањалучке школе пао у несвијест, наставници позлило

1. Бундева

Бундеве су богате бета-каротеном, пигментом који им даје карактеристичну наранџасту боју. Бета-каротен се у тијелу претвара у витамин А, који има антиоксидативна својства и може да штити од болести срца, према ријечима Терезе Ђентајл, регистроване дијететичарке из Њујорка специјализоване за кардиоваскуларну исхрану.

И сјеме бундеве је нутритивно вриједно. Мала студија из 2019. сугерисала је да уље од сјемена бундеве може помоћи у превенцији високог крвног притиска код жена у постменопаузи. Конзумирање цијелих сјеменки пружа додатну предност влакана, која могу да помогну у снижавању холестерола и смањењу ризика од болести срца.

2. Јабуке

Јабуке су пуне влакана и полифенола, једињења у воћу и поврћу која подржавају здравље срца. Студија из 2020. показала је да једење двије јабуке дневно може да смањи ризик од болести срца код особа са повишеним нивоом холестерола.

илу-јабуке-19092025
илу-јабуке-19092025
Pixabay

Сирове јабуке су један од начина да уживате у овом сезонском воћу, али можете да пробате и печене јабуке са циметом и мушкатним орашчићем.

Теслић пожар

Градови и општине

У гашењу пожара код Теслића учествоваће хеликоптер МУП-а Српске

3. Нар

Студија из 2020. показала је да сок од нара може да снизи крвни притисак, али истраживање је рађено на особама са узнапредовалим бубрежним болестима, па је потребно више студија да се утврди да ли исти ефекат важи за ширу популацију.

Попут јабука, нар је богат полифенолима који су добри за срце и дају воћу богату боју.

4. Цвекла

Цвекла је добар извор нитрата, а нека истраживања сугеришу да сок од цвекле може да помогне у контроли крвног притиска.

Цвекла
Цвекла
Pixabay

Нитрати у цвекли су иста једињења као они у прерађеном месу, али немају исти ефекат на тјело, објашњава Дијана Меса, регистрована дијететичарка и едукатор за дијабетес из Мајамија. Хемијска реакција између аминокиселина у месу, нитрата и високе температуре ствара нитрозамине, који су повезани са ризиком од рака.

5. Кељ

Кељ и друго лиснато поврће такође садрже нитрате који су добри за срце. Ово суперповрће може да се користи у салатама.

"Висок садржај влакана у кељу такође може да допринесе снижавању холестерола и очувању здравља срца. Његови антиоксиданси могу да се боре против слободних радикала, што додатно штити срце", каже Ђентајл.

Ова биљка отпорна на хладноћу може чак да преживи и снежне олује, додаје она.

илу-хороскоп-03042026

Занимљивости

За ове знакове слиједи 7 година среће: Напокон се завршава лош период

6. Бруснице

Бруснице садрже антиоксидант проантоцијанидин, који може помоћи у снижавању крвног притиска и побољшању здравља срца. Мала студија из 2022. показала је да прах цијеле бруснице побољшава функцију крвних судова, што је знак бољег здравља срца.

Брусница
Брусница
Jessica Lewis/Pexels

7. Слатки кромпир

Слатки кромпир, попут бундеве, добар је извор влакана и бета-каротена, који су повезани са смањеним ризиком од болести срца и можданог удара. Такође је богат калијумом, који снижава крвни притисак и може помоћи у смањењу ризика од болести срца и можданог удара.

(Мондо)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Воће

поврће

Јесен

здравље

јабука

Коментари (0)

Прочитајте више

Змија

Градови и општине

Због змије морали реаговати ватрогасци

4 ч

0
клима уређај хлађење и гријање простора

Савјети

Како правилно припремити климу за зиму: Спријечите појаву буђи и већи квар

5 ч

0
Даниац Ристовски бивша супруга Лазара Ристовског

Сцена

Бивша супруга Лазара Ристовског након његовог вјенчања: ''Треба да га буде срамота''

5 ч

0
Преминуо у аутомобилу током односа са партнерком

Љубав и секс

Преминуо у аутомобилу током односа са партнерком

5 ч

0

Више из рубрике

Операција је медицински поступак који подразумијева механичко или физичко директно дјеловање хирурга на ткива и органе пацијента у циљу лијечења болести, повреда, уклањања тумора или побољшања општег здравственог стања.

Здравље

Свињски бубрег функционисао у човјеку 271 дан

8 ч

0
Тијана Мун

Здравље

Тијанине гигантске груди већ сада имају 17 килограма и настављају да расту

9 ч

0
Главобоља је један од најчешћих здравствених проблема са којима се људи сусрећу у току живота. Може се јавити као благ осјећај нелагодности и притиска или као јак, пулсирајући бол који потпуно онеспособљава човјека за свакодневне активности.

Здравље

Да ли тихи мождани удари могу изазвати деменцију? Ево како настаје болест

1 д

0
Женске ноге приказане у ходу у шареним патикама и црним хеланкама

Здравље

Колико корака дневно је довољно направити за здравији живот?

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

11

Србија ће обезбиједити мирну и достојанствену сахрану генералу Младића

19

08

Велика трибина СНСД-а: "На челу са Додиком спремни смо да проводимо све зацртане циљеве"

19

06

Младићев љекар открио детаље "лијечења": Генералу давали фентанил

18

58

Централне вијести, 04.09.2026.

18

54

Каран, Цвијановић, Додик и Минић положили вијенце на Централном споменику

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима