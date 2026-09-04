Тијанине гигантске груди већ сада имају 17 килограма и настављају да расту

Аутор:АТВ редакција
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За Тијану Мун (30) из Велике Британије, оно што је требало да буде покушај да побољша здравље и изгуби вишак килограма претворило се у озбиљан здравствени проблем.
Након што је почела да користи лијек за мршављење, примијетила је да јој се груди убрзано увећавају. Њихова величина наставила је да расте чак и након што је операцијом смањила тјелесну тежину.
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Љекари су јој дијагностиковали гигантомастију, веома ријетко стање које карактерише прекомјеран и неконтролисан раст ткива дојки. Данас, према њеним ријечима, њене груди имају тежину од око 17 килограма, што јој изазива бројне проблеме.
"Ноћу се будим јер ме тежина груди на грудном кошу гуши. Моје груди су тешке 17 килограма и даље расту", рекла је она.
Велике груди значајно су промијениле њену свакодневицу. Чак и обичне активности, попут ходања низ степенице или помјерања по кући, за њу представљају изазов.
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"Морам веома полако да идем низ степенице јер више не видим своја стопала. Звучи смијешно, али је истина. Понекад и заборавим колико су ми груди заправо велике, па стално ударам у нешто или обарам ствари јер преко њих једноставно не видим како треба", додала је.
Проблем постаје још израженији током љета. Због велике количине ткива осјећа додатну топлоту и тешко успијева да се расхлади.
"Моје груди су као фабрика топлоте и нема баш много начина да се расхладим", прича она.
Тијана разматра могућност операције смањења груди, али је забринута због могућности да би након захвата проблем могао поново да се појави.
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Љекари јој, како наводи, не могу гарантовати да се ткиво послије операције неће поново неконтролисано увећавати. Због тога још увијек није спремна да се подвргне захвату.
У међувремену покушава да остане физички активна. Вјежбање јој, како каже, помаже да ојача тијело и донекле смањи оптерећење које трпи њена кичма.
Дужа путовања јој, међутим, представљају велики проблем. Вишесатно сједење у аутомобилу тешко подноси, па их углавном избјегава.
"Сада ме већ све ужасно боли", прича она.
Поред здравствених проблема, Тијана је раније доживјела и повреду главе због које није могла да настави да ради свој претходни посао. Због тога је одлучила да покуша да заради користећи пажњу коју привлачи њен необичан изглед.
Данас ради као модел на платформи за одрасле садржаје, гдје, према њеним наводима, мјесечно може да заради око 10.000 фунти.
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Иако јој је стање донијело много непријатности и болова, покушава да пронађе и нешто позитивно у ситуацији у којој се нашла.
"Пошто већ имам ово стање, барем ћу покушати да извучем неку корист из њега, а не само лоше стране. Када сам била млађа, мрзила сам пажњу, али сада мислим да то могу бити потенцијални клијенти. Моји претплатници нису нападни, они заиста воле моје груди и пружају ми подршку", испричала је Тијана.
За Тијану, међутим, финансијска корист не мијења чињеницу да јој здравствени проблем свакодневно отежава живот. Док чека одлуку о евентуалном хируршком захвату, покушава да се избори са боловима и физичким ограничењима које јој доноси гигантомастија, преноси Метро".
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