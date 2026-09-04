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Крајишници посветили пјесму генералу Младићу: Добро дош'о кући, ђенерале

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04.09.2026 09:39

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Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић
Фото: АТВ

Група Крајишника, који воле и поштују генерала Ратка Младића, који је преминуо 27. августа у притворској болници у Хагу, а чије је тијело јуче допремљено у Београд, посветила му је пјесму под називом "Добро дош'о кући, ђенерале".

Прочитајте текст пјесме:

Не чује се више моторола

Угашене везе са централе

Само једна остаје парола

Добро дош'о кући, Ђенерале.

Ко би мог'о забораву дати

У планини борбе и рафале

Име ће ти вјечно постојати

Добро дош'о кући, Ђенерале.

Пробали су неморални људи

Да кривицу на недужног свале

Како џелат витезу да суди

Добро дош'о кући, Ђенерале.

А хтјели су да скупе секташе

У тајности да ти тијело спале

Ал' не смију, мртвог те се плаше

Добро дош'о кући, Ђенерале.

У рају си данас српски сине

У сваком се храму свијеће пале

Вољен бићеш с обје стране Дрине

Вјечна слава српски Ђенерале!

(Срна)

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Тагови :

Ратко Младић

пјесма

Крајишници

Умро Ратко Младић

генерал Ратко Младић

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