Крајишници посветили пјесму генералу Младићу: Добро дош'о кући, ђенерале

Аутор:АТВ редакција
Коментари:3
Група Крајишника, који воле и поштују генерала Ратка Младића, који је преминуо 27. августа у притворској болници у Хагу, а чије је тијело јуче допремљено у Београд, посветила му је пјесму под називом "Добро дош'о кући, ђенерале".
Прочитајте текст пјесме:
Не чује се више моторола
Угашене везе са централе
Само једна остаје парола
Добро дош'о кући, Ђенерале.
Ко би мог'о забораву дати
У планини борбе и рафале
Име ће ти вјечно постојати
Добро дош'о кући, Ђенерале.
Пробали су неморални људи
Да кривицу на недужног свале
Како џелат витезу да суди
Добро дош'о кући, Ђенерале.
А хтјели су да скупе секташе
У тајности да ти тијело спале
Ал' не смију, мртвог те се плаше
Добро дош'о кући, Ђенерале.
У рају си данас српски сине
У сваком се храму свијеће пале
Вољен бићеш с обје стране Дрине
Вјечна слава српски Ђенерале!
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
4 ч1
Хроника
4 ч0
Савјети
4 ч0
Бања Лука
4 ч2
Република Српска
6 ч6
Република Српска
15 ч19
Република Српска
16 ч0
Република Српска
16 ч0
Најновије
Најчитаније
13
52
13
48
13
48
13
37
13
36
Тренутно на програму