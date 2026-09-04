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Збогом безвољној коси: Боб фризура је прави хит за жене

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04.09.2026 10:04

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Жена са кратком косом.
Фото: Pexels

Ако вам се чини да је коса с годинама постала тања, изгубила волумен и да више ниједна фризура не „стоји“ као некада, можда није проблем у коси, већ у дужини и облику који носите.

Ове године међу фризурама за жене послје 50 посебно се издваја софт bixie, односно њежна комбинација боба и пикси фризуре. ЕЛЛЕ је сврстава међу најактуелније кратке фризуре за жене преко 50, а фризери је посебно препоручују код танке косе којој недостаје пуноћа.

Зашто је добра за танку косу?

Бикси се најчешће завршава око вилице и има пажљиво урађене слојеве који коси дају покрет и стварају утисак већег волумена. За разлику од дуге, танке косе која може да изгледа „слијепљено“, краћа форма подиже косу и даје јој живост.

Фризер Марк Триндер објашњава да управо унутрашњи слојеви и текстура чине ову фризуру добрим избором за фину косу којој треба додатна пуноћа.

За сређивање вам треба неколико минута

Најбољи дио је што ова фризура не захтјева дуго фенирање. Може да се носи благо разбарушена, исфенирана или потпуно природна. Довољно је да промијените раздјељак, прстима подигнете косу при коријену или један дио затакнете иза уха и већ изгледа другачије.

Код природно таласасте косе често је довољно нанијети малу количину креме за обликовање и оставити је да се осуши. Зато јутарње сређивање заиста може да се заврши за неколико минута.

Боб и кратке фризуре поново су велики тренд

Кратка коса је генерално међу водећим трендовима ове године, а посебно се враћају различите верзије боба. Фризери истичу да правилно обликован боб може да учини танку косу визуелно пунијом, јер се скидањем сувишне дужине чува густина крајева.

И још једна добра ствар софт бикси не мора да изгледа строго нити „старински“. Управо мало неуреднија текстура, мекши праменови око лица и волумен на тјемену дају му модеран изглед.

Зато, ако размишљате о промјени послје 50, а коса вам је танка и тешко задржава волумен, ово је једна од фризура коју вриједи показати фризеру, преноси Најжена.

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