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Раније су биле само за плажу, а сада? Модел обуће који је посвађао све на мрежама

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Аутор:

АТВ редакција
21.08.2026 10:00

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Розе крокс папуче на ногама.
Фото: Pexels/Wolrider YURTSEVEN

Могу ли јапанке да изгледају довољно елегантно да се носе уз одијело или чак вечерњу сукњу? Доскоро би одговор вјероватно био тешко.

Међутим, мода је још једном одлучила да помјери границе, а најопуштенија љетна обућа добила је потпуно нову улогу. На Копенхагенској недјељи моде представљена је нова верзија култних јапанки бренда Хавајанас, настала у сарадњи са студијом Студио Констанс.

И управо ту почиње занимљиви дио приче: класични гумени модел добио је малу, асиметричну потпетицу и скулптуралније пропорције, претварајући обућу коју обично повезујемо са плажом у прави модни детаљ за привлачење пажње.

Препознатљива јапанка ипак није изгубила оно по чему је позната. Карактеристична танка трака остала је на свом мјесту, док је предњи дио добио више волумена и израженију, готово архитектонску форму. Резултат је помало необичан спој познатог и потпуно новог.

А чињеница да је овај модел дебитовао управо у Копенхагену није случајна. Тамошња недјеља моде посљедњих година постала је позната по другачијем приступу трендовима оном који свакодневне, готово обичне комаде претвара у нешто неочекивано. Бијела кошуља, мантил, патике или сада јапанке могу да добију потпуно нову модну функцију.

Нови модел представљен је у црној, прљавобијелој и маслинастој нијанси, док је гума остала основни материјал. Управо је то један од најзанимљивијих детаља. Умјесто да јапанку претвори у још једну луксузну ципелу од коже, дизајн је задржао материјал који је деценијама дио њеног идентитета.

И ту се заправо крије цијела поента. Мода не мора увијек да промијени оно што неки предмет јесте да би га учинила занимљивим. Понекад је довољно промијенити само један детаљ.

Јапанке су већ неко вријеме дио ширег тренда који брише границу између практичне и луксузне обуће. Биркенсток модели, Крокс, рибарске сандале и пихтијасте ципеле одавно су прешли пут од функционалних комада до модних фаворита. Сада је, чини се, ред дошао и на јапанке.

Реакције на друштвеним мрежама очекивано су подијељене. Док једни нови модел виде као један од најзанимљивијих модних експеримената сезоне, други се питају да ли је класичним јапанкама заиста била потребна оваква трансформација. Али управо је то можда најбољи доказ да је дизајн погодио мету о моделу се прича.

Још је рано да се зна да ли ће јапанке са штиклицом постати велики комерцијални хит. Једно је, међутим, сигурно: овај модел је показао да чак и најобичнији комад љетне гардеробе може да добије потпуно нову позицију у савременој моди, преноси Супержена.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Јапанке

обућа

Модни трендови

мода љето 2026.

мода

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