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Мушкарца напали пси луталице: Преминуо након више од мјесец дана борбе за живот

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Аутор:

АТВ редакција
21.08.2026 09:44

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Пас завезан на ланцу.
Фото: Catherine Sheila/Pexels

Трагичне вијести потресле су Какањ. Мушкарац с инвалидитетом, који је прије нешто више од мјесец дана тешко повријеђен након напада паса луталица у центру града, преминуо је након борбе за живот.

Инцидент се догодио 17. јула у самом центру Какња. Према тада објављеним информацијама, мушкарца су напали пси луталице, након чега је пао у корито ријеке Згошће, сазнаје Црна-Хроника.

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На мјесто догађаја изашли су припадници хитних служби, а мушкарац је извучен из корита ријеке. У бесвјесном стању превезен је у Кантоналну болницу Зеница, гдје је настављена његова борба за живот.

Нажалост, нешто више од мјесец дана након овог догађаја стигла је вијест да је мушкарац преминуо.

Информацију о његовој смрти објавио је Алмедин Алиефендић који је и раније упозоравао на проблем паса луталица у Какњу. Идентитет преминулог није објављен из поштовања према његовој породици.

„Данас, с тугом, слушам на ‘Сјећању’ обавјештење да је борба за живот изгубљена. Из поштовања према породици и достојанству преминулог, нећу износити име“, навео је.

Након трагичног исхода поново је отворено питање сигурности грађана Какња, посебно дјеце, старијих особа и особа с инвалидитетом.

Аутор објаве упутио је и оштре критике локалним властима, тврдећи да ранија упозорења грађана нису довела до адекватног рјешавања проблема паса луталица.

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„Остаће записано да је било оних који су тражили сигурност, сигурност за грађане, за дјецу, за старије, за особе с инвалидитетом и оне у колицима. А остаће записано да је с друге стране била шутња“, поручио је.

Трагична смрт овог Какањца додатно је узнемирила јавност, а грађани поново траже конкретне мјере надлежних институција како би се спријечило да се сличан случај понови.

За сада није познато јесу ли надлежни органи службено утврдили директну узрочно-посљедичну везу између повреда задобијених 17. јула и смрти мушкарца.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Какањ

напад пса

преминуо мушкарац

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