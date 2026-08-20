Одређен једномјесечни притвор Нихаду Бјелаку: Наоружан бјежао са 73 килограма дроге

Аутор:АТВ редакција
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Општински суд у Сарајеву одредио је једномјесечни притвор Нихаду Бјелаку, код којег је полиција пронашла 73 килограма марихуане.
Бјелак је осумњичен за недозвољену производњу и промет дроге, неовлаштено посједовање оружја и напад на полицајце, а притвор му је одређен на захтјев Тужилаштва Кантона Сарајево због опасности од понављања кривичног дјела.
Припадници Федералне управе полиције ухапсили су Бјелака 18. августа у Сарајеву.
Приликом полицијске контроле, осумњичени се првобитно оглушио о наређење да стане, а потом аутомобилом кренуо великом брзином према припадницима полиције, због чега су се они морали склонити, а возило је потом заустављено блокадом.
Приликом претреса његовог аутомобила, полиција је пронашла 73 килограма марихуане, те пиштољ са 11 метака који је одбацио током покушаја бјекства.
Истрага у предмету се наставља.
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