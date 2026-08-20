Игор Арсенић ухапшен због сумње да је палицом тукао Џајића

Аутор:Огњен Матавуљ
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Игор Арсенић из Бањалуке ухапшен је због сумње да је палицом претукао суграђанина Марка Џајића, потврђено је за АТВ.
Из ПУ Бањалука је саопштено да је И.А. ухапшен због сумње да је починио кривично дјело тјелесна повреда.
”Мушкарац из Бањалуке јуче је у 1.30 часова пријавио да му је И.А. употребом палице задао више удараца усљед чега је задобио тјелесне повреде”, наводи се у саопштењу.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
Арсенић је познат као вишеструки побједник традиционалних скокова с Градског моста, популарне ”Бањалучке ласте”. Прошле године је хапшен и притворен због сумње да је пријетио градоначелнику Бањалуке Драшку Станивуковићу.
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Марко Џајић недавно је хапшен због туче у Клубу ”Маџестик” у којем је више младића претукло власника кафића Бојана Сладојевића и његовог комшију Зорана Шкорића. И раније је довођен у везу са више кривичних дјела, а у жижу јавности је доспио послије пријаве коју је поднио против командира Полицијске станице Центар Бањалука Милана Саламадије, оптужујући га за тортуру.
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